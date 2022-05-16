Когда день вышиванки 2022 — дата

Каждый год в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. Целью этого праздника является чествование украинских традиций, а также популяризация вышитой этнической одежды.

В 2022 году День вышиванки приходится на 19 мая. В условиях полномасштабной войны в Украине этот праздник имеет особое значение, поскольку вышиванка является символом несокрушимого украинского народа.

19 мая следует сменить привычную одежду на вышитую рубашку или платье. И несмотря на то, что в этом году не будет массовых мероприятий, каждый украинец может почтить традиции в семейном кругу.

История праздника День вышиванки

Отметим, что впервые отмечать День вышиванки начали в 2016 году. Инициатором стала студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. Она предложила своим одногруппникам прийти на занятия в вышитых рубашках, идею поддержали как преподаватели, так и студенты всего учебного заведения.

Несколько лет праздник отмечался только в стенах университета, но затем эта традиция распространилась и по другим городам Украины.

Стоит отметить, что в последние годы вышиванка стала настоящим трендом. Большинство украинских брендов создают национальную одежду со старинной символикой и уникальным орнаментом.