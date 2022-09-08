День учителя 2022 в Украине выпадает на 2 октября. Этот профессиональный праздник ежегодно отмечается в первое воскресенье октября, спустя месяц после того, как в школах начался учебный процесс.

Накануне дня учителя, в пятницу, в каждой украинской школе ежегодно проводятся праздничные мероприятия, дети приходят в учреждения с осенними цветами и поздравляют своих учителей.

В некоторых школах заведено в этот день меняться ролями: ученики старших классов ведут уроки, а учителя отдыхают.

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В воскресенье украинские учителя отмечают профессиональный праздник уже в кругу семьи или друзей.