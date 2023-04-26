6 мая верующие отмечают День святого Юрия Победоносца.
Также в этот день празднуют именины все мужчины с именем Юрий.
День святого Юрия — история
Святой Юрий родился в богатой, набожной семье. Во взрослом возрасте пошел служить и получил чин старшего военачальника. Во время службы Юрий увидел несправедливое отношение к христианам и тогда вслух назвал себя верующим и произнес речь в защиту Христа.
Царь велел пытать Юрия, пока он не сменит веру на язычество. Однако даже тяжелые раны не убедили воина. Тогда с неба спустился ангел, который исцелил его. Когда увидели, что преподобного невозможно сломить, ему решили отрубить голову.
Что нельзя делать на святого Юрия
Как и в другие церковные праздники, День Юрия имеет свои запреты.
- Считается, что в День святого Юрия нельзя пользоваться расческами. Их нужно прятать, чтобы не попадались на глаза.
- Если в этот день пользоваться расческой или отрезать волосы, они станут слабыми и могут начать выпадать.
- Запрещено ругаться и кричать, ведь тогда вас может убить молния.
- Нельзя вязать, шить и даже держать изделия из шерсти в руках, чтобы волки не перегрызли отару овец.
Приметы на святого Юрия 2023
- Если в этот день будет теплая роса — скоро придет настоящее лето.
- Если на Юрия дождь — у всех будет хлеб.
- Если во время богослужения гремит или слышно ворону — будет плохой урожай.
- Кто услышит кукушку — будет иметь деньги в кармане целый год.
- На Юрия нужно сеять редьку, тогда она будет сочная.
- Если появилось много майских жуков — будет хороший урожай.
- В этот день собираются стаи комаров — ожидайте потепления.
- Если сначала была плохая погода, а потом улучшилась — будут хорошие поздние посевы.
Поздравления с Днем ангела Юрия
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Сильный, смелый, независим,
Ты, как Зевс, непобедим.
Мы тебе желаем, Юрий,
Жить как царь, как Алладин.
Пусть не пропадает жажда
Впечатлений, жизни, пусть
Пусть для тебя открыты двери
В сады радости и чувств.
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Пусть удача пронесется
По всей жизни бурей,
А ты в эпицентр попади
К ней скорее, Юрий!
Пусть подхватит ветер счастья,
Метель денег пусть заметет,
И пусть ураган любви и красоты
Крышу пусть напрочь снесет.
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Юрий — имя царское!
Сегодня за столом
Откроем мы шампанское,
В бокалы разольем.
Поздравим мы Юрия,
Чтобы, как царь, он жил,
Чтобы свои усилия
В изобилие он вложил.
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Пусть ангел всегда тебя оберегает,
И во всем всегда тебе помогает!
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что надо.
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Желаю человеческого уважения.
Здоровья крепкого,
любви горячей.
Чтобы судьба твоя,
Как в сказке.
Чтобы сердце пело,
И чтобы все беды не были страшны.