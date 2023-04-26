6 мая верующие отмечают День святого Юрия Победоносца.

Также в этот день празднуют именины все мужчины с именем Юрий.

День святого Юрия — история

Святой Юрий родился в богатой, набожной семье. Во взрослом возрасте пошел служить и получил чин старшего военачальника. Во время службы Юрий увидел несправедливое отношение к христианам и тогда вслух назвал себя верующим и произнес речь в защиту Христа.

Царь велел пытать Юрия, пока он не сменит веру на язычество. Однако даже тяжелые раны не убедили воина. Тогда с неба спустился ангел, который исцелил его. Когда увидели, что преподобного невозможно сломить, ему решили отрубить голову.

Что нельзя делать на святого Юрия

Как и в другие церковные праздники, День Юрия имеет свои запреты.

Считается, что в День святого Юрия нельзя пользоваться расческами. Их нужно прятать, чтобы не попадались на глаза.

Если в этот день пользоваться расческой или отрезать волосы, они станут слабыми и могут начать выпадать.

Запрещено ругаться и кричать, ведь тогда вас может убить молния.

Нельзя вязать, шить и даже держать изделия из шерсти в руках, чтобы волки не перегрызли отару овец.

Приметы на святого Юрия 2023

Если в этот день будет теплая роса — скоро придет настоящее лето.

Если на Юрия дождь — у всех будет хлеб.

Если во время богослужения гремит или слышно ворону — будет плохой урожай.

Кто услышит кукушку — будет иметь деньги в кармане целый год.

На Юрия нужно сеять редьку, тогда она будет сочная.

Если появилось много майских жуков — будет хороший урожай.

В этот день собираются стаи комаров — ожидайте потепления.

Если сначала была плохая погода, а потом улучшилась — будут хорошие поздние посевы.

Поздравления с Днем ангела Юрия

*****

Сильный, смелый, независим,

Ты, как Зевс, непобедим.

Мы тебе желаем, Юрий,

Жить как царь, как Алладин.

Пусть не пропадает жажда

Впечатлений, жизни, пусть

Пусть для тебя открыты двери

В сады радости и чувств.

*****

Пусть удача пронесется

По всей жизни бурей,

А ты в эпицентр попади

К ней скорее, Юрий!

Пусть подхватит ветер счастья,

Метель денег пусть заметет,

И пусть ураган любви и красоты

Крышу пусть напрочь снесет.

*****

Юрий — имя царское!

Сегодня за столом

Откроем мы шампанское,

В бокалы разольем.

Поздравим мы Юрия,

Чтобы, как царь, он жил,

Чтобы свои усилия

В изобилие он вложил.

*****

Пусть ангел всегда тебя оберегает,

И во всем всегда тебе помогает!

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что надо.

*****

Желаю человеческого уважения.

Здоровья крепкого,

любви горячей.

Чтобы судьба твоя,

Как в сказке.

Чтобы сердце пело,

И чтобы все беды не были страшны.