Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Праздники в Украине

Когда День шахтера Украины 2020 — дата

16 августа, 09:29 Наташа Тарчевська
Когда День шахтера Украины 2020 — дата

День шахтера в Украине традиционно празднуют 30 августа.

В этот день принято поздравлять работников угольной промышленности страны.

Факты ICTV рассказывают историю праздника шахтеров.

Читайте: День металлурга — дата и история праздника

Символом Дня шахтера стал Алексей Стаханов, который в 1935 году побил рекорд в добыче угля за одну рабочую смену.

После распада Советского Союза праздник продолжили праздновать в России, Беларуси, Эстонии и Казахстане.

В Украине День шахтера официально был установлен в 1993 году.

Некоторые города на Донбассе в День шахтера также отмечают и день города.

Календарь праздников на июль 2020

В полном календаре праздников на июль 2020 собраны все важные даты второго месяца лета.

В июле 2020 украинцы будут работать 23 дня, выходных в этом месяце — всего восемь.

Теги
День шахтаря , Свято
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка