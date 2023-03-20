День матери – самый трогательный праздник в мире, ведь образ мамы – единственный и неповторимый образ женщины, которая всегда понимает, прощает и самоотверженно любит, несмотря ни на что.

Когда в Украине будут отмечать День матери в 2023 году и что известно о празднике – читайте в нашем материале.

День матери 2023 – дата

Традиционно украинцы поздравляют мам во второе воскресенье мая. В 2023 году День матери в Украине будут праздновать 14 мая.

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Как появился День матери

История праздника Дня матери берет начало с 1908 года, когда американка Анна Джервис из Филадельфии предложила чествовать всех матерей в память о своей умершей маме. Тогда женщина писала письма госорганам и законодательным учреждениям с предложением посвятить матерям один день в году.

Впервые День матери отпраздновали в США в 1910 году, а в 1914 Вудро Вильсон объявил национальным праздником всех матерей второе воскресенье мая. Позже в этот день начали поздравлять мам и другие страны мира.

День матери в Украине

В Украине День матери впервые праздновали в 1928 году по инициативе Союза украинок Канады. Через год его отмечали уже во Львове, однако в 1939 году советская власть запретила праздник.

День матери вернулся в Украину уже в 1999 году – 10 мая второй президент Леонид Кучма подписал указ, которым было установлено, что День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.

Как поздравить маму?

Чтобы сделать приятно дорогому человеку, можно отправить мамочке праздничную открытку или СМС.

Вот несколько хороших сообщений:

С Днем матери! Пусть каждая минута жизни будет полна любовью и радостью! Пусть ваше материнское сердце не знает печали. Пусть дети радуют успехами и заботой! Добра вам и радостного материнства!

***

Дорогая мамочка! Искренне поздравляем тебя! Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и достатка! Всегда благодарны за твою материнскую любовь, заботу и тепло, которое постоянно согревает наши сердца. Очень тебя любим! Целуем, твои дети.

***

Мама, не могу я слов подобрать,

Чтоб, моя дорогая, тебя поздравить,

Долго живи, не больной, будь весела,

Счастье пусть бьют неисчерпаемые источники,

Перед тобой, мамочка, кланяюсь,

Все будет хорошо, всегда надеюсь!

***

Мамочка родная, любимая моя,

Сегодня этот праздник — только для тебя.

Желаю тебе я счастья и добра,

И веры, и надежды, и мирного неба.

***

Мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе крепкого здоровья, любви, тепла, радости, хорошего настроения. Спасибо тебе за твою нежность, заботу и поддержку. Ты добрая, ласковая, милая, мудрая мамочка и лучшая на свете. Я очень люблю тебя!

***

Пусть молодость Твоя еще долго цветет,

Пусть улыбка сияет на устах.

И только хорошее, ласковое, приветливое

Тебе в жизни пересекает путь.

Счастье пусть радугой смеется,

Цветы цветут на твоем пути,

В радости здоровья сердце бьется,

Мечты все сбываются в жизни!

Желаем искренне добра тебе и мира!

Также можно отправить маме праздничную открытку!

Что подарить маме на День матери 2023?

Есть много способов сделать мамочки приятно и поздравить ее с Днем матери. Например, можно подарить ей:

цветы, тортик и бутылку шампанского;

любимую книгу;

рамку с вашей общей фотографией;

вышиванку;

подарочный сертификат на любимую бьюти-процедуру;

пригласить маму на ужин или в кино.

Также можно провести семейный вечер и вместе приготовить праздничный ужин! Мамочка точно оценит любой подарок и внимание с вашей стороны!