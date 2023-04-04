Дочь — самый важный человек для родителей. С самого рождения доченька становится настоящей гордостью для папы и маленькой радостью для мамы.

Когда в Украине празднуют День дочери 2023, история праздника и оригинальные поздравления – читайте в материале Фактов ICTV.

День дочки 2023 в Украине — дата праздника

Всемирный День дочери празднуют 12 января, а Международный день дочери отмечают 25 апреля.

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В Украине принято поздравлять своих дочерей именно 25 апреля. В 2023 году этот день приходится на вторник.

На самом деле этот праздник не очень популярен, однако всегда несет тепло и любовь.

День дочери в Украине — неофициальный праздник, однако за последние несколько лет он приобрел широкую популярность, особенно в соцсетях.

Каждый год 25 апреля в интернете можно встретить множество картинок и разнообразных поздравлений ко Дню дочери.

День дочери: история праздника

Доподлинно неизвестно, как возник этот праздник и почему он приходится именно на такие даты. В сети можно найти множество различных дат празднования Дня дочери, ведь каждая страна отмечает по-своему.

Однако начало праздника приписывают мужчинам из Индии, которые решили отмечать День дочери, чтобы почтить своих дочерей.

После тренировки в YMCA, за чашкой чая, Гурчаран Сингх Бхатий, Чаран Кхер, Дидар Сингх Панн и Сатье Дас решили, что надо как-то почтить своих дочерей, вероятно, так и появился праздник.

В Украине же День дочери не является официальным, поэтому большинство его не празднует.

Но Международный день дочери — важный день, когда можно “поклониться” своим доченькам, которые являются источником любви и счастья в семье.

Идеи поздравлений с Днем дочери 2023

Чтобы сделать приятно дорогому человеку, можно отправить доченьке праздничную открытку или смс.

Вот несколько хороших сообщений:

Поздравляю тебя, моя милая доченька! Желаю душевного сияния, красоты вокруг и счастья в каждом моменте жизни! Прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди!

***

С Днем дочери, дорогая наша девочка! Искренне поздравляем тебе с праздником! Ты наша радость, гордость и счастье! Пусть каждый новый день приносит тебе счастье, встречай людей с улыбкой и никогда не сдавайся! Ты заслуживаешь всего самого прекрасного!

***

Доченька, хочу пожелать тебе любви, счастья, удачи, осуществления всех заветных мечты, вдохновения и радости. Ты счастье для нас! Будь счастлива!

***

Поздравляю с днем дочери! Желаю теплоты, уюта, заботы в душе, в семье. желаю много положительных эмоций и моментов. Желаю кайфовать от жизни, получать удовольствие. Желаю путешествовать и познавать мир.

***

Тебя сегодня, дочка, спешу я поздравлять,

Мои же пожелания будь добра принять.

Тебе желаю, милая, счастья и добра,

Чтоб красивой, доброй ты всегда была,

Чтоб тебя любили и ты могла любить,

Теплоту чтоб в сердце ты могла хранить,

Ты уже большая, доченька моя,

Но люблю тебя я также, также, как всегда.

***

Наше солнышко! Поздравляю тебя с Днем доченьки! Пусть каждый день будет наполнен счастьем, радостью и вдохновением! Творческого нрава, успехов во всех начинаниях и безграничной любви от мира!

***

С Днем дочери, родная,

Тебя я поздравляю,

Большого счастья, солнышко,

Я от души желаю.

Ты — для меня подарок

От каверзной судьбы,

Все о тебе желанья

И все мои мечты.

Также можно отправить дочке праздничную открытку!

Что подарить дочери на День дочки 2023?

Есть много способов сделать дочке приятно и поздравить ее с праздником. Например, можно подарить ей: