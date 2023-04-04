Дочь — самый важный человек для родителей. С самого рождения доченька становится настоящей гордостью для папы и маленькой радостью для мамы.
Когда в Украине празднуют День дочери 2023, история праздника и оригинальные поздравления – читайте в материале Фактов ICTV.
День дочки 2023 в Украине — дата праздника
Всемирный День дочери празднуют 12 января, а Международный день дочери отмечают 25 апреля.
В Украине принято поздравлять своих дочерей именно 25 апреля. В 2023 году этот день приходится на вторник.
На самом деле этот праздник не очень популярен, однако всегда несет тепло и любовь.
День дочери в Украине — неофициальный праздник, однако за последние несколько лет он приобрел широкую популярность, особенно в соцсетях.
Каждый год 25 апреля в интернете можно встретить множество картинок и разнообразных поздравлений ко Дню дочери.
День дочери: история праздника
Доподлинно неизвестно, как возник этот праздник и почему он приходится именно на такие даты. В сети можно найти множество различных дат празднования Дня дочери, ведь каждая страна отмечает по-своему.
Однако начало праздника приписывают мужчинам из Индии, которые решили отмечать День дочери, чтобы почтить своих дочерей.
После тренировки в YMCA, за чашкой чая, Гурчаран Сингх Бхатий, Чаран Кхер, Дидар Сингх Панн и Сатье Дас решили, что надо как-то почтить своих дочерей, вероятно, так и появился праздник.
В Украине же День дочери не является официальным, поэтому большинство его не празднует.
Но Международный день дочери — важный день, когда можно “поклониться” своим доченькам, которые являются источником любви и счастья в семье.
Идеи поздравлений с Днем дочери 2023
Чтобы сделать приятно дорогому человеку, можно отправить доченьке праздничную открытку или смс.
Вот несколько хороших сообщений:
Поздравляю тебя, моя милая доченька! Желаю душевного сияния, красоты вокруг и счастья в каждом моменте жизни! Прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди!
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С Днем дочери, дорогая наша девочка! Искренне поздравляем тебе с праздником! Ты наша радость, гордость и счастье! Пусть каждый новый день приносит тебе счастье, встречай людей с улыбкой и никогда не сдавайся! Ты заслуживаешь всего самого прекрасного!
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Доченька, хочу пожелать тебе любви, счастья, удачи, осуществления всех заветных мечты, вдохновения и радости. Ты счастье для нас! Будь счастлива!
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Поздравляю с днем дочери! Желаю теплоты, уюта, заботы в душе, в семье. желаю много положительных эмоций и моментов. Желаю кайфовать от жизни, получать удовольствие. Желаю путешествовать и познавать мир.
***
Тебя сегодня, дочка, спешу я поздравлять,
Мои же пожелания будь добра принять.
Тебе желаю, милая, счастья и добра,
Чтоб красивой, доброй ты всегда была,
Чтоб тебя любили и ты могла любить,
Теплоту чтоб в сердце ты могла хранить,
Ты уже большая, доченька моя,
Но люблю тебя я также, также, как всегда.
***
Наше солнышко! Поздравляю тебя с Днем доченьки! Пусть каждый день будет наполнен счастьем, радостью и вдохновением! Творческого нрава, успехов во всех начинаниях и безграничной любви от мира!
***
С Днем дочери, родная,
Тебя я поздравляю,
Большого счастья, солнышко,
Я от души желаю.
Ты — для меня подарок
От каверзной судьбы,
Все о тебе желанья
И все мои мечты.
Также можно отправить дочке праздничную открытку!
Что подарить дочери на День дочки 2023?
Есть много способов сделать дочке приятно и поздравить ее с праздником. Например, можно подарить ей:
- цветы и тортик;
- любимую книгу;
- рамку с вашей общей фотографией;
- подарочный сертификат на любимую бьюти-процедуру;
- пригласить дочку на семейный ужин или в кино.