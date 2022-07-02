День бухгалтера в Украине — важный праздник в нашей стране. В этот день стоит поздравить профессионалов, которые необходимы для каждой компании и организации.

В 2022 году дата празднования остается неизменной — каждое лето с 2004 года бухгалтеры получают поздравление от своих коллег, близких и руководства.

Когда в Украине День бухгалтера — далее в материале.

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Не секрет, что День бухгалтера ежегодно отмечается 16 июля. В 2018 году немного изменилась суть праздника — в средине лета свой день также отмечают и аудиторы, которые выполняют не менее важную работу.

Этот праздник не стоит путать с Международным Днем Бухгалтера — он отмечается каждый год 10 ноября с 1972 года.

Суть праздника — напомнить о важности профессий бухгалтеров и аудиторов. Это касается и студентов, которые только собираются освоить тонкости этой нелегкой работы.

Традиционно, во многих компаниях устраивают различные кооперативы, где сотрудники общаются в непринужденной атмосфере. Многие руководители награждают самых старательных сотрудников премиями или словами благодарности.

Июль принес украинцам огромное количество профессиональных праздников — свой день будут отмечать налоговики, рыбаки и журналисты. Ознакомиться с календарем праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.