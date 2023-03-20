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Когда День отца в Украине 2023 – дата и поздравления

20 марта 2023, 14:37
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
День тата в Україні 2023
Источник: Unsplash

День отца считают международным “профессиональным” праздником отцов. В Украине, как и в большинстве стран, День отца отмечают в третье воскресенье июня.

Когда День отца в Украине 2023

Ранее в Украине День отца неформально праздновали в третье воскресенье июня или третье воскресенье сентября. Но с 2019-го бывший президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому День отца стал официальным праздником и отмечается именно в третье воскресенье июня.

В 2023 году День отца в Украине приходится на 18 июня.

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Существует также неофициальный праздник – Всенародный День отца. Дата предложена рядом общественных организаций и установлена в третье воскресенье сентября. В этом году он приходится на 17 сентября.

История возникновения праздника

Праздник отца берет свое начало с 1909 года. Инициатором создания стала женщина из города Спокана, штата Вашингтон – Сонора Додд.

Во время церемонии ко Дню матери, а он в то время уже был официальным праздником в США, Сонора вспомнила о своем отце Уильяме. После смерти жены он в одиночку воспитал шестерых детей.

В знак уважения и благодарности к отцу, Сонора обратилась в городской совет с предложением учредить новый праздник — День отца. Идея была одобрена и дату установили на 5 июня — день рождения Уильяма, отца Соноры. Однако подготовка к празднику затянулась и впервые его отметили 19 июня 1910 года.

Впоследствии идею поддержали другие штаты, а уже с 1966-го День отца стал официальным праздником в Америке. К 2012 году в третье воскресенье июня этот праздник отмечало уже более 28 стран мира.

Также есть страны, в которых подобный праздник установлен на другие даты:

  • Польша — 23 июня;
  • Италия, Испания, Португалия — 19 марта;
  • Южная Корея — 8 мая (совместный праздник отца и матери).

Что можно подарить на День отца

На День отца принято дарить разные подарки: от практичных – до мелочей, сделанными руками детей.

Если отец любит рыбачить:

  • можете устроить совместный поход на озеро
  • подарить удочку
  • термосумку
  • органайзер для снастей
  • набор блесен
  • рюкзак
  • термокружку
  • надувную лодку
  • дорожный рыболовный набор
  • электронная приманка для рыбы
  • палатку для зимней рыбалки
  • карповое кресло
  • резиновые сапоги, термобелье, дождевик и т. д.
  • захват для рыбы
  • подводную камеру
  • гарпун для подводной охоты
  • катушку для спиннинга
  • кораблик для прикармливания рыбы
  • bluetooth-поплавок.

Если отец любит автомобили:

  • навигатор
  • видеорегистратор
  • радар-детектор
  • атомобильный холодильник
  • атопылесос
  • парктроники
  • автомобильный термометр
  • зимний набор для борьбы со снегом
  • сертификат на автомойку
  • держатель для смартфона
  • салонный увлажнитель воздуха.

Если отец любит спорт:

  • кухонные весы
  • баф
  • беспроводные наушники
  • спортивную сумку, рюкзак
  • полотенца
  • фиксирующий пояс
  • сертификат в тренажерный зал
  • гантели
  • коврик для тренировок
  • боксерские перчатки, перчатки для спортзала
  • настольный футбол, хоккей
  • мяч
  • витаминные комплексы
  • настольный теннис
  • кроссовки

Если отец – военный:

  • термобелье
  • тактический рюкзак
  • спальный мешок
  • флягу
  • компас
  • термос
  • портативные зарядные устройства
  • мультитул
  • средства гигиены
  • продукты питания
  • берцы сезонные
  • камуфляжную форму
  • палатки темного цвета
  • бинокль
  • фонарики тактические
  • рацию
  • сухой спирт
  • медикаменты
  • сигареты
  • прибор ночного видения
  • фильтр для очистки воды
  • тепловизор
  • маскировочную сетку.

Другие универсальные подарки:

  • набор для бани
  • сейф
  • гамак
  • набор бокалов
  • дартс
  • палатку
  • кофемолку
  • электрогриль
  • часы
  • набор инструментов для гриля
  • галстук
  • кошелёк
  • TV-подписку
  • массаж
  • эксклюзивный алкоголь.

Также универсальным и простым подарком может быть семейная фотосессия, фотоальбом, рисунок и другие вещи, сделанные собственноручно.

Поздравления в стихах

*****

С Днем отца я тебя поздравляю, папа!
Тебе желаю исполнения всех мечтаний,
Пусть у тебя все будет в порядке,
Счастливым будь, родненький отец мой!

*****

Тебя с праздником я поздравляю, папа!
И благодарю за все, что ты делал:
Потому что вложил в меня ценностей много,
Хоть иногда по делу и ругал!

Я смотрю на тебя и понимаю,
Что есть мне еще куда расти…
Но знай — одну в жизни я мечтаю:
Таким я хочу стать, как и ты!

*****

Мира, согласия, здоровья,
Я желаю, папа мой.
Праздник этот пусть дарит
Осуществление прекрасных мечтаний.
Все пусть тебе удается,
Будь первым, побеждай,
Что бы ни случилось, папочка,
Не опускай руки.

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