День отца считают международным “профессиональным” праздником отцов. В Украине, как и в большинстве стран, День отца отмечают в третье воскресенье июня.

Когда День отца в Украине 2023

Ранее в Украине День отца неформально праздновали в третье воскресенье июня или третье воскресенье сентября. Но с 2019-го бывший президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому День отца стал официальным праздником и отмечается именно в третье воскресенье июня.

В 2023 году День отца в Украине приходится на 18 июня.

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Существует также неофициальный праздник – Всенародный День отца. Дата предложена рядом общественных организаций и установлена в третье воскресенье сентября. В этом году он приходится на 17 сентября.

История возникновения праздника

Праздник отца берет свое начало с 1909 года. Инициатором создания стала женщина из города Спокана, штата Вашингтон – Сонора Додд.

Во время церемонии ко Дню матери, а он в то время уже был официальным праздником в США, Сонора вспомнила о своем отце Уильяме. После смерти жены он в одиночку воспитал шестерых детей.

В знак уважения и благодарности к отцу, Сонора обратилась в городской совет с предложением учредить новый праздник — День отца. Идея была одобрена и дату установили на 5 июня — день рождения Уильяма, отца Соноры. Однако подготовка к празднику затянулась и впервые его отметили 19 июня 1910 года.

Впоследствии идею поддержали другие штаты, а уже с 1966-го День отца стал официальным праздником в Америке. К 2012 году в третье воскресенье июня этот праздник отмечало уже более 28 стран мира.

Также есть страны, в которых подобный праздник установлен на другие даты:

Польша — 23 июня;

Италия, Испания, Португалия — 19 марта;

Южная Корея — 8 мая (совместный праздник отца и матери).

Что можно подарить на День отца

На День отца принято дарить разные подарки: от практичных – до мелочей, сделанными руками детей.

Если отец любит рыбачить:

можете устроить совместный поход на озеро

подарить удочку

термосумку

органайзер для снастей

набор блесен

рюкзак

термокружку

надувную лодку

дорожный рыболовный набор

электронная приманка для рыбы

палатку для зимней рыбалки

карповое кресло

резиновые сапоги, термобелье, дождевик и т. д.

захват для рыбы

подводную камеру

гарпун для подводной охоты

катушку для спиннинга

кораблик для прикармливания рыбы

bluetooth-поплавок.

Если отец любит автомобили:

навигатор

видеорегистратор

радар-детектор

атомобильный холодильник

атопылесос

парктроники

автомобильный термометр

зимний набор для борьбы со снегом

сертификат на автомойку

держатель для смартфона

салонный увлажнитель воздуха.

Если отец любит спорт:

кухонные весы

баф

беспроводные наушники

спортивную сумку, рюкзак

полотенца

фиксирующий пояс

сертификат в тренажерный зал

гантели

коврик для тренировок

боксерские перчатки, перчатки для спортзала

настольный футбол, хоккей

мяч

витаминные комплексы

настольный теннис

кроссовки

Если отец – военный:

термобелье

тактический рюкзак

спальный мешок

флягу

компас

термос

портативные зарядные устройства

мультитул

средства гигиены

продукты питания

берцы сезонные

камуфляжную форму

палатки темного цвета

бинокль

фонарики тактические

рацию

сухой спирт

медикаменты

сигареты

прибор ночного видения

фильтр для очистки воды

тепловизор

маскировочную сетку.

Другие универсальные подарки:

набор для бани

сейф

гамак

набор бокалов

дартс

палатку

кофемолку

электрогриль

часы

набор инструментов для гриля

галстук

кошелёк

TV-подписку

массаж

эксклюзивный алкоголь.

Также универсальным и простым подарком может быть семейная фотосессия, фотоальбом, рисунок и другие вещи, сделанные собственноручно.

Поздравления в стихах

*****

С Днем отца я тебя поздравляю, папа!

Тебе желаю исполнения всех мечтаний,

Пусть у тебя все будет в порядке,

Счастливым будь, родненький отец мой!

*****

Тебя с праздником я поздравляю, папа!

И благодарю за все, что ты делал:

Потому что вложил в меня ценностей много,

Хоть иногда по делу и ругал!

Я смотрю на тебя и понимаю,

Что есть мне еще куда расти…

Но знай — одну в жизни я мечтаю:

Таким я хочу стать, как и ты!

*****

Мира, согласия, здоровья,

Я желаю, папа мой.

Праздник этот пусть дарит

Осуществление прекрасных мечтаний.

Все пусть тебе удается,

Будь первым, побеждай,

Что бы ни случилось, папочка,

Не опускай руки.