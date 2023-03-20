День отца считают международным “профессиональным” праздником отцов. В Украине, как и в большинстве стран, День отца отмечают в третье воскресенье июня.
Когда День отца в Украине 2023
Ранее в Украине День отца неформально праздновали в третье воскресенье июня или третье воскресенье сентября. Но с 2019-го бывший президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому День отца стал официальным праздником и отмечается именно в третье воскресенье июня.
В 2023 году День отца в Украине приходится на 18 июня.
Существует также неофициальный праздник – Всенародный День отца. Дата предложена рядом общественных организаций и установлена в третье воскресенье сентября. В этом году он приходится на 17 сентября.
История возникновения праздника
Праздник отца берет свое начало с 1909 года. Инициатором создания стала женщина из города Спокана, штата Вашингтон – Сонора Додд.
Во время церемонии ко Дню матери, а он в то время уже был официальным праздником в США, Сонора вспомнила о своем отце Уильяме. После смерти жены он в одиночку воспитал шестерых детей.
В знак уважения и благодарности к отцу, Сонора обратилась в городской совет с предложением учредить новый праздник — День отца. Идея была одобрена и дату установили на 5 июня — день рождения Уильяма, отца Соноры. Однако подготовка к празднику затянулась и впервые его отметили 19 июня 1910 года.
Впоследствии идею поддержали другие штаты, а уже с 1966-го День отца стал официальным праздником в Америке. К 2012 году в третье воскресенье июня этот праздник отмечало уже более 28 стран мира.
Также есть страны, в которых подобный праздник установлен на другие даты:
- Польша — 23 июня;
- Италия, Испания, Португалия — 19 марта;
- Южная Корея — 8 мая (совместный праздник отца и матери).
Что можно подарить на День отца
На День отца принято дарить разные подарки: от практичных – до мелочей, сделанными руками детей.
Если отец любит рыбачить:
- можете устроить совместный поход на озеро
- подарить удочку
- термосумку
- органайзер для снастей
- набор блесен
- рюкзак
- термокружку
- надувную лодку
- дорожный рыболовный набор
- электронная приманка для рыбы
- палатку для зимней рыбалки
- карповое кресло
- резиновые сапоги, термобелье, дождевик и т. д.
- захват для рыбы
- подводную камеру
- гарпун для подводной охоты
- катушку для спиннинга
- кораблик для прикармливания рыбы
- bluetooth-поплавок.
Если отец любит автомобили:
- навигатор
- видеорегистратор
- радар-детектор
- атомобильный холодильник
- атопылесос
- парктроники
- автомобильный термометр
- зимний набор для борьбы со снегом
- сертификат на автомойку
- держатель для смартфона
- салонный увлажнитель воздуха.
Если отец любит спорт:
- кухонные весы
- баф
- беспроводные наушники
- спортивную сумку, рюкзак
- полотенца
- фиксирующий пояс
- сертификат в тренажерный зал
- гантели
- коврик для тренировок
- боксерские перчатки, перчатки для спортзала
- настольный футбол, хоккей
- мяч
- витаминные комплексы
- настольный теннис
- кроссовки
Если отец – военный:
- термобелье
- тактический рюкзак
- спальный мешок
- флягу
- компас
- термос
- портативные зарядные устройства
- мультитул
- средства гигиены
- продукты питания
- берцы сезонные
- камуфляжную форму
- палатки темного цвета
- бинокль
- фонарики тактические
- рацию
- сухой спирт
- медикаменты
- сигареты
- прибор ночного видения
- фильтр для очистки воды
- тепловизор
- маскировочную сетку.
Другие универсальные подарки:
- набор для бани
- сейф
- гамак
- набор бокалов
- дартс
- палатку
- кофемолку
- электрогриль
- часы
- набор инструментов для гриля
- галстук
- кошелёк
- TV-подписку
- массаж
- эксклюзивный алкоголь.
Также универсальным и простым подарком может быть семейная фотосессия, фотоальбом, рисунок и другие вещи, сделанные собственноручно.
Поздравления в стихах
*****
С Днем отца я тебя поздравляю, папа!
Тебе желаю исполнения всех мечтаний,
Пусть у тебя все будет в порядке,
Счастливым будь, родненький отец мой!
*****
Тебя с праздником я поздравляю, папа!
И благодарю за все, что ты делал:
Потому что вложил в меня ценностей много,
Хоть иногда по делу и ругал!
Я смотрю на тебя и понимаю,
Что есть мне еще куда расти…
Но знай — одну в жизни я мечтаю:
Таким я хочу стать, как и ты!
*****
Мира, согласия, здоровья,
Я желаю, папа мой.
Праздник этот пусть дарит
Осуществление прекрасных мечтаний.
Все пусть тебе удается,
Будь первым, побеждай,
Что бы ни случилось, папочка,
Не опускай руки.