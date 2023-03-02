День бабушек — еще одна теплая семейная дата, посвященная мамам наших родителей. Дата праздника — это просто повод напомнить своим бабушкам о любви к ним и поблагодарить за то, сколько времени они проводили с вами в детстве. Делать это можно и нужно не только в определенное число, а всегда.

Когда День бабушки 2023

Когда День бабушек 2023? Стоит отметить, что во всем мире его отмечают в разные даты. В Польше поздравляют бабушек 21 января, во Франции — 5 марта, в США День бабушек и дедушек — 10 сентября, в Италии — 2 октября, ООН отмечает Международный день пожилых людей 1 октября.

Когда День бабушки 2023 в Украине

В Украине День бабушек и дедушек отмечают 28 октября, а вот праздников отдельно лишь для бабушек или для дедушек — нет. Поэтому поздравлять родителей своих мам и пап согласно календарю в нашей стране стоит осенью.

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Как празднуют День бабушки — традиции праздника

Цель праздника — показать старшим, что они являются важной частью вашей жизни, что вы их любите, цените, уважаете и никогда не забываете.

Существует традиции на День бабушек и дедушек дарить им цветы в кашпо, зачастую растения выбирают со смыслом. Например, гибискус — процветание и долголетие, герань — стабильность и благополучие, гербера — хорошее настроение.

Также в этот день вся семья собирается за праздничным столом, разговаривает, просматривает альбомы и выражает слова благодарности.