Страстная пятница в христианстве — время скорби и траура. Православные верующие отмечают Страстную пятницу в 2022 году 22 апреля.

Это всегда последняя пятница перед Пасхой. Также сохранились такие названия, как Страждущая, Большая, или Святая пятница. Согласно христианскому писанию, в этот день распяли Иисуса Христа.

Католическая Пасха в 2022 году отмечается 17 апреля, поэтому в католичестве Страстная пятница выпадает в 2022 году на 15 апреля.

В Великом посте Страстная пятница считается самым строгим днем ​​- нужно много молиться и питаться только постной пищей, обычно это только вода и хлеб. В этот день ни в коем случае не рекомендуется работать. Считалось, что если посадить в огороде овощи и зелень в Страстную пятницу, то урожая можно не ждать. Выпекания пасх тоже лучше отложить до следующего дня.

Кроме того, Страстная пятница — время траура и скорби, в этот день не рекомендуется устраивать праздники и веселиться. Вместо этого нужно сосредоточиться на молитве и помощи близким.