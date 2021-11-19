Католическое Рождество будут отмечать накануне Нового года — 25 декабря. Это один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа.

В календаре перед католическим Рождеством нужно придерживаться поста, который начинается за четыре недели до праздника. В отличие от православного 40-дневного поста, ограничений в рационе почти нет. Обычно из меню исключается мясо и молоко, а в некоторых регионах питаться можно один-два раза в день.

История Рождества

Согласно канонам, Иосиф и Мария направились в Вифлеем из-за указа императора о ведении переписи. После рождения Иисуса к нему пришли поклоняться пастухи, которые узнали о событии от ангела. Согласно Евангелию от одного из 12 апостолов, Матфея, на небе появилась чудесная звезда, которая направила волхвов к младенцу Иисусу. Они принесли ему золото, ладан и смирну. Святое семейство также нашло приют “в доме”.

О появлении Иисуса на свет узнал царь Иудеи Ирод, который приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. К счастью, ангел подсказал Иосифу, что нужно бежать в Египет, куда они успешно добрались и прожили до смерти главы семьи.

Традиции празднования Рождества

Традиционно, в Украине в честь Рождества Христова накрывают пышный стол. Зачастую готовится 12 блюд в честь 12 апостолов. Употреблять пищу со стола нельзя до появления первой звезды на ночном небе, которую называют Вифлеемской.

После этого украинцы едят кутью — главное традиционное блюдо на Рождество. Ее готовят на пшеничной, рисовой или овсяной каше, и нередко добавляют в нее мед, мак и различные орехи.

За столом категорически запрещено ругаться и сквернословить, а все члены семьи должны быть дома.

Еще одна традиция Рождества — колядование. Зачастую колядники ходят группами с большой Вифлеемской звездой на палке, стучат в дверь и поют поздравительные песни. Хозяева жилья также не оставят гостей с пустыми руками — за их старания вручают сладости или деньги.

Известно, что главную елку страны в этом году украсят в стиле Рождества — с шатром и вертепом, где будут красоваться 38 фигурок святого семейства. Посетители площади также узнают больше о рождении Иисуса Христа, а сам шатер украсят большим количеством подсветки.