Не зря новогодние праздники считают волшебным и энергетически сильным моментом года. В это время могут осуществиться любые мечты и планы, поэтому астрологи советуют создавать карты желаний незадолго до Нового года.

Карта желаний — это способ визуализации желаний, который поможет осуществить их и реализовать задуманное. Таким способом воплощения заветных желаний пользуются тысячи успешных людей. Но, чтобы доска сработала, необходимо придерживаться определенных правил.

Как правильно сделать доску желаний на 2023 год, читайте в нашем материале.

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Когда начинать процесс

Чтобы желания действительно начали осуществляться, необходимо учитывать все моменты, даже даты.

Лучшее время для создания карты желаний – новолуние или растущая Луна. Ведь новая Луна символизирует чистоту, благополучие, рост положительной энергии. Именно в этот период нужно закладывать позитивные установки на будущее и визуализировать желания.

В 2022 году карту желаний лучше делать 23 декабря, то есть после наступления полнолуния.

Кстати, после Нового года также можно сделать карту на 2023 год. Ведь при ее создании следует ориентироваться на восточный календарь и наступление Китайского Нового года.

В 2023 году Новый год по восточному календарю приходится на 22 января. Именно в этот день начнется новый лунный цикл. Лучший момент для создания карты желаний трудно придумать.

Сила доски желаний и ее варианты

Традиционный вариант карты желаний: большой ватман (или склеенные листы бумаги), на который клеятся различные распечатанные картинки, которые визуализируют желания человека.

Однако сегодня можно также встретить не только бумажные варианты, а магнитные или деревянные доски, на которые крепят картинки с помощью кнопок, булавок, магнитов или скотча.

Также довольно популярный вариант — электронная карта желаний. Ее можно сделать в специальном приложении на смартфоне и поставить на блокировку экрана. Каждый раз, когда вы будете включать телефон, ваши желания будут перед глазами.

Именно так и работает доска желаний. Наши мысли способны воплощаться в реальность лишь тогда, когда мы четко представляем/видим их. В эти моменты мозг начинает активно работать, чтобы желания исполнились быстрее.

Именно поэтому карта желаний обладает такой силой и является очень эффективной. Вы можете выбрать любой из этих вариантов карты, главное, чтобы она часто была у вас перед глазами.

Что понадобится для карты желаний на 2023 год

Мы будем делать традиционный вариант карты желаний. Вам понадобится:

ватман или много листов бумаги формата А3, А4;

клей;

ручка, разноцветные маркеры и карандаши;

ножницы;

краски с кисточками;

много распечатанных картинок;

наклейки для подписи фото.

Картинки, которые вам нужно найти в интернете и распечатать, должны четко олицетворять ваши желания! Это важно.

Не стоит использовать картинки или фотографии из старых журналов и книг. Они не обладают нужной энергетикой, поэтому могут негативно повлиять на всю карту.

Лучше воспользуйтесь бесплатными сервисами, где есть множество стоковых фотографий. Выбирайте светлые и яркие картинки, которые несут позитив. Также важно, чтобы на картинках присутствовало лицо (будто бы это вы). Также нужно распечатать несколько своих фотографий, чтобы прикрепить их на место людей с фото.

Еще для карты вам понадобятся наклейки. На них нужно будет написать аффирмацию (короткая фраза, ваше сжатое желание) и прикрепить под соответствующим фото.

Как создать карту желаний 2023

Обычно карту желаний делят на девять условных частей. Каждый сектор характеризует одну важную сферу вашей жизни:

Здоровье — этот сектор должен располагаться в центре карты. Там стоит повесить свое фото и картинки, которые ассоциируются со здоровьем (фото красивого тела, люди занимаются спортом, здоровая пища и др). Богатство — расположен в левом верхнем углу. Не стоит размещать здесь картинки денег или золота, лучше выбирайте фото, которые ассоциируются с высоким достатком (дорогие подарки, машины, отдых на яхте и тому подобное). Семейное счастье — расположен сразу после богатства. Здесь должны быть фотографии вашей семьи, детей или домашних любимцев. Если пока у вас нет семьи, найдите картинки счастливой семьи и добавьте их. Саморазвитие — здесь должны быть картинки медалей, грамот, флаги стран, языки которых вы хотели бы выучить, образец водительских прав, фотографии дипломов, книги и тому подобное. Карьера — добавьте картинки, которые ассоциируются с работой мечты. Это может быть красивый офис, рабочая атмосфера, коллектив. Не забывайте о хорошей зарплате! Дружба, путешествия и отдых — сектор расположен в нижнем правом углу. Разместите здесь фотографии стран, где вы мечтаете побывать. Также добавьте картинки, которые ассоциируются с отдыхом, друзьями и путешествиями. Кстати, можете повесить фото из страны мечты, а на него прикрепить свои фото. Творчество — здесь должны быть ваши таланты и хобби, а также вещи, которым вы бы хотели научиться. Например, фото гитары или пианино, картинка, где человек стоит на руках или прыгает с парашютом. Личная жизнь и любовь — здесь стоит разместить фотографии влюбленных пар. Не стоит клеить фото человека, который вам нравится! Лучше распечатайте фото, которые характеризуют ваше представление о любви и взаимопонимании со второй половинкой. Слава и достижения — его размещают в центре верхней строки. Здесь нужно разместить все, что ассоциируется у вас со славой (награды, грамоты и тому подобное).

Правильная формулировка — ключ к успеху

Чтобы карта начала работать, под каждой картинкой необходимо наклеить стикер с соответствующей аффирмацией.

Главное — правильно сформулировать желание. Дело в том, что Вселенная все воспринимает очень буквально. Поэтому аффирмации должны быть сжатые и понятные, чтобы желания осуществлялись вам на пользу.

При формировании желаний соблюдайте несколько правил:

формулируйте аффирмации лишь в положительном ключе;

не используйте негативные слова и частичку “не” — вместо фразы Я никогда не болею лучше используйте Я здоров(а), полон(а) сил и энергии;

формулировать желание нужно очень четко и понятно, не забывая о здравом смысле. Например, В июле 2023 года я поехал(а) на отдых в Одессу в пятизвездочный отель на берегу моря;

аффирмации должны быть сформулированы в реальном времени, так, будто все желания уже исполнились. Например, В 2023 году я встретил(а) любимого человека, который делает меня счастливой;

конкретизируйте желания. Неправильно: Я зарабатываю много денег. Правильно: Я зарабатывают достаточно денег, чтобы позволить себе купить квартиру в Киеве.

Когда карта желаний будет готова, повесьте ее на видное место. Вы должны несколько раз в день внимательно просматривать ее и представлять, что желания уже осуществились. Не просто представлять, а чувствовать это.