Калита на Андреев день: что это и какое отношение имеет к празднику

13 декабря отмечают важный церковный праздник — День Андрея Первозванного, который также называют Андреев день или Калита. Несмотря на то, что это христианская дата, однако традиции и обряды в этот день носят дохристианский характер.

Так, все знают, что в ночь на Андрея девушки гадают на суженого. Парням же разрешено безобразничать и делать убытки, поскольку в тот период им все прощалось.

Согласно традициям, вечером 12 декабря одинокие девушки и парни со всего села сходились в один дом и устраивали вечерницы. Они рассказывали различные истории, шутили, играли и ждали полуночи — время, когда нужно гадать.

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Основной игрой на Андреев день была Калита. Это большой корж, который девушки все вместе пекли из муки. Месили тесто для него от самой старшей до самой молодой. Сверху корж украшали изюмом или вишнями так, чтобы его было трудно укусить.

Обязательно в Калите должна быть дыра, через которую продевали красную нить или ленту. Ее подвешивали высоко к потолку посередине дома, чтобы ребята могли в прыжке достать корж зубами.

Так, один участник становился часовым. Он приглашал парней укусить Калиту, пытаясь их рассмешить и дергая за нити, чтобы всячески помешать это сделать. Парни же брали кочергу, которой имитировали коня и бежали к коржу.

Того, у кого получилось откусить Калиту и не рассмеяться — ждет счастливая женитьба.