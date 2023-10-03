1 сентября Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый стиль. Новый церковный календарь 2024 предусматривает, что даты неподвижных праздников, постов и дни чествования памяти святых сместились на 13 дней назад.

Если с праздниками все понятно, то по поводу постов есть вопросы. Это особенные периоды в году, когда верующие придерживаются строгих правил в питании. Они могут быть как однодневными, так и многодневными.

Факты ICTV решили рассказать, какие будут посты в 2024 году согласно новоюлианскому календарю.

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Календарь постов на 2024 год

Великий пост 2024

Один из самых строгих постов — Пасхальный пост, продолжительность которого 48 дней. Его даты в 2024 году приходятся на 18 марта — 4 мая. Он начинается за семь недель до Воскресения Господня и всегда завершается в субботу. А уже 5 мая верующие отметят Пасху.

Эта дата является общей и для тех, кто придерживается юлианского, и для тех, кто живет по новоюлианскому календарю.

В первый день поста стоит полностью отказаться от еды и употреблять только воду, а в последнюю неделю употребляют только сухую пищу, поэтому эти периоды считаются самыми строгими.

В остальные периоды также разрешается сухая пища, иногда горячая на масле или без.

Петров пост 2024

В 2024 году ПЦУ отменила Петров пост, объяснив это тем, что Святая Пятидесятница будет праздноваться 23 июня, а день апостолов Петра и Павла — уже 29 июня. Так что не будет существовать определенного периода поста, который должен был бы начаться через неделю после дня Святой Троицы.

Успенский пост 2024

Успенский пост также является довольно строгим, но длится меньше, нежели Великий — две недели. Это даты приходятся на 1-14 августа.

В определенные дни разрешена только сухая пища, по вторникам и четвергам — горячая, но без масла, на выходные — с маслом.

Рождественский пост

Рождественский пост 2023 за новым календарем приходится на 15 ноября — 24 декабря. В 2024-ом даты аналогичны, ведь по новому стилю Рождество отмечают 25 декабря.

Его продолжительность 40 дней, а ограничения в пище зависят от дней недели и промежутков времени. В целом рацион составляет сухая пища, иногда горячая с маслом или без, на определенные даты разрешена рыба.

Рождественский пост 2023 католический аналогично православному длится с 15 ноября до 24 декабря.

Однодневные посты по новому календарю — даты