Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Ивана Купала 2023: можно ли мыть голову на праздник

29 июня 2023, 16:20
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Ивана Купала 2023: можно ли мыть голову на праздник
Источник: Depositphotos

Солнцестояние — древний языческий праздник, во время которого наши предки прославляли стихии воды и огня, а также духов природы.

Ранее праздник отмечали в день летнего солнцестояния – 24 июня. Однако, с переходом на григорианский календарь дата сместилась.

Сегодня праздник Ивана Купала традиционно отмечают 7 июля. Сам праздник приходится на ночь с 6 на 7 число. В 2023 году эта дата выпадает на пятницу.

С древности праздник окутан мистикой. Наши предки верили, что в ночь на Ивана Купала выходила вся нечисть: мавки, бесы, русалки и тому подобное. Отпугнуть этих существ можно было только гуляниями да огнем. Поэтому люди празднично одевались, зажигали большой костер и веселились.

Кроме того, праздник имеет немало запретов, которые нельзя нарушать.

Можно ли мыть голову на Ивана Купала

Празднование Ивана Купала связано с водой и водоемами.

Накануне Ивана Купала — вечером, 6 июля, обязательно нужно прийти к водоему, но купаться нельзя ни в коем случае. По поверьям, в этот вечер водяные и русалки могут затянуть человека на дно.

А беременным женщинам, детям и пожилым людям даже нельзя подходить к воде. Наши предки считали, что их организм недостаточно силен, чтобы сопротивляться нечистой силе.

Но с восходом солнца 7 июля запрет на купание снимался.

— Что же касается мытья головы на Ивана Купала, то такого запрета нет. Однако в этот день запрещено красить или стричь волосы.

Кроме того, в определенных регионах Украины люди с древности считали, что мытье головы на Ивана Купала имеет особую силу, несет здоровье и красоту. Люди купались в реках и озерах 7 июля и обмывали все тело.

Поэтому вы можете спокойно мыть голову на Ивана Купала, не боясь негативных последствий.

Что нельзя делать на Ивана Купала 2023

  • Нельзя грустить, ссориться и конфликтовать.
  • Запрещено поднимать что-то с земли, особенно монеты.
  • Не стоит в этот день заниматься работой на огороде или в саду.
  • Нельзя красить и стричь волосы.
  • В ночь с 6 на 7 июля нельзя спать. Наши предки верили, что просыпалась вся нечистая сила, которая может нанести вред спящему человеку.
  • Беременным женщинам, детям и пожилым людям не разрешается приближаться к воде (рекам, озерам, водопадам и т. д.).
  • Нельзя ходить в лес после захода солнца.
  • Нельзя ничего продавать и отдавать.
  • Запрещено занимать деньги или брать в долг. Это может привести к бедности.
  • Нельзя купаться в водоемах.
  • Нельзя есть обетную кашу в одиночестве (это традиционное обрядовое блюдо праздника Ивана Купала).
Читайте также:
Що треба робити на Івана Купала щоб вийти заміжЧто нужно делать на Ивана Купала, чтобы выйти замуж: обряды, ритуалы и гадания

Теги
Івана Купала волосся заборона Праздник
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь