Солнцестояние — древний языческий праздник, во время которого наши предки прославляли стихии воды и огня, а также духов природы.
Ранее праздник отмечали в день летнего солнцестояния – 24 июня. Однако, с переходом на григорианский календарь дата сместилась.
Сегодня праздник Ивана Купала традиционно отмечают 7 июля. Сам праздник приходится на ночь с 6 на 7 число. В 2023 году эта дата выпадает на пятницу.
С древности праздник окутан мистикой. Наши предки верили, что в ночь на Ивана Купала выходила вся нечисть: мавки, бесы, русалки и тому подобное. Отпугнуть этих существ можно было только гуляниями да огнем. Поэтому люди празднично одевались, зажигали большой костер и веселились.
Кроме того, праздник имеет немало запретов, которые нельзя нарушать.
Можно ли мыть голову на Ивана Купала
Празднование Ивана Купала связано с водой и водоемами.
Накануне Ивана Купала — вечером, 6 июля, обязательно нужно прийти к водоему, но купаться нельзя ни в коем случае. По поверьям, в этот вечер водяные и русалки могут затянуть человека на дно.
А беременным женщинам, детям и пожилым людям даже нельзя подходить к воде. Наши предки считали, что их организм недостаточно силен, чтобы сопротивляться нечистой силе.
Но с восходом солнца 7 июля запрет на купание снимался.
— Что же касается мытья головы на Ивана Купала, то такого запрета нет. Однако в этот день запрещено красить или стричь волосы.
Кроме того, в определенных регионах Украины люди с древности считали, что мытье головы на Ивана Купала имеет особую силу, несет здоровье и красоту. Люди купались в реках и озерах 7 июля и обмывали все тело.
Поэтому вы можете спокойно мыть голову на Ивана Купала, не боясь негативных последствий.
Что нельзя делать на Ивана Купала 2023
- Нельзя грустить, ссориться и конфликтовать.
- Запрещено поднимать что-то с земли, особенно монеты.
- Не стоит в этот день заниматься работой на огороде или в саду.
- Нельзя красить и стричь волосы.
- В ночь с 6 на 7 июля нельзя спать. Наши предки верили, что просыпалась вся нечистая сила, которая может нанести вред спящему человеку.
- Беременным женщинам, детям и пожилым людям не разрешается приближаться к воде (рекам, озерам, водопадам и т. д.).
- Нельзя ходить в лес после захода солнца.
- Нельзя ничего продавать и отдавать.
- Запрещено занимать деньги или брать в долг. Это может привести к бедности.
- Нельзя купаться в водоемах.
- Нельзя есть обетную кашу в одиночестве (это традиционное обрядовое блюдо праздника Ивана Купала).