Солнцестояние — древний языческий праздник, во время которого наши предки прославляли стихии воды и огня, а также духов природы.

Ранее праздник отмечали в день летнего солнцестояния – 24 июня. Однако, с переходом на григорианский календарь дата сместилась.

Сегодня праздник Ивана Купала традиционно отмечают 7 июля. Сам праздник приходится на ночь с 6 на 7 число. В 2023 году эта дата выпадает на пятницу.

С древности праздник окутан мистикой. Наши предки верили, что в ночь на Ивана Купала выходила вся нечисть: мавки, бесы, русалки и тому подобное. Отпугнуть этих существ можно было только гуляниями да огнем. Поэтому люди празднично одевались, зажигали большой костер и веселились.

Кроме того, праздник имеет немало запретов, которые нельзя нарушать.

Можно ли мыть голову на Ивана Купала

Празднование Ивана Купала связано с водой и водоемами.

Накануне Ивана Купала — вечером, 6 июля, обязательно нужно прийти к водоему, но купаться нельзя ни в коем случае. По поверьям, в этот вечер водяные и русалки могут затянуть человека на дно.

А беременным женщинам, детям и пожилым людям даже нельзя подходить к воде. Наши предки считали, что их организм недостаточно силен, чтобы сопротивляться нечистой силе.

Но с восходом солнца 7 июля запрет на купание снимался.

— Что же касается мытья головы на Ивана Купала, то такого запрета нет. Однако в этот день запрещено красить или стричь волосы.

Кроме того, в определенных регионах Украины люди с древности считали, что мытье головы на Ивана Купала имеет особую силу, несет здоровье и красоту. Люди купались в реках и озерах 7 июля и обмывали все тело.

Поэтому вы можете спокойно мыть голову на Ивана Купала, не боясь негативных последствий.

Что нельзя делать на Ивана Купала 2023