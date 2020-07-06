Ивана Купала 2020: традиции и запреты

Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля.

Ранее этот праздник совпадал с днем ​​летнего солнцестояния и был посвящен солнцу. Однако из-за перехода на григорианский календарь даты начали отличаться в две недели.

Также после принятия украинцами христианства этот праздник приурочили ко дню Иоанна Крестителя, чтобы не отказываться от языческих устоявшихся традиций и не противоречить новой вере.

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Традиции на Ивана Купала

В традициях празднования Ивана Купала тесно переплелись языческие и христианские обряды.

В этот день люди верили в магические свойства четырех стихий: воды, земли, огня и воздуха — поэтому все ритуалы и гадания были посвящены именно им.

В ночь на Ивана Купала молодые ребята собирались возле водоемов, пели песни у костра, водили хороводы.

Тогда верили, что вода очищает человека, исцеляет от разных болезней. Огонь, через который прыгали парами, очищал и укреплял союз между ними.

Неотъемлемая традиция на Ивана Купала — пускать сплетенные венки на воду. Так молодые девушки гадали на суженого и на свою судьбу. Считалось, если венок не утонет, жизнь сложится счастливо. Если наоборот — ждут сложности и несчастья.

В ночь с 6 на 7 июля на Ивана Купала все травы имели целебные свойства. Знахарки, гадалки и обычные люди собирали разнотравье, поскольку верили, что именно в этот магический праздник они способны исцелять болезни.

Главным ритуалом, который проводили на Ивана Купала, был поиск цветка папоротника. Считалось, что он способен выполнить любое желание человека. За поверьями, он цвел только в этот день и найти его трудно.

Также украинцы верили, что на праздник Ивана Купала нужно сжигать одежду больных. Это помогает избавиться от всех заболеваний и человек выздоравливал.

Запреты на Ивана Купала

Кроме традиций и различных обрядов, существовали и запреты во время празднования Ивана Купала.

Считалось, что в ночь с 6 на 7 июля просыпается вся лесная нечисть и спать было нельзя.

Купаться ночью также запрещалось, поскольку русалки могли затянуть под воду. В водоем разрешалось заходить уже днем 7 июля.

Брать в долг, продавать или отдавать также нельзя. Украинцы верили, что это может привести к несчастью или обнищанию.

Гадания на Ивана Купала были неотъемлемой частью праздника. Почти каждый обряд, который проводили, сопровождался гаданием или на суженого, или на судьбу.

Самыми распространенными были гадания на костре, на венке, папоротнике, воде и на снах. Чаще всего гадали девушки, чтобы узнать будет ли ее судьба счастливой и как быстро она найдет своего суженого.