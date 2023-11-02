Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Иней на деревьях — к неурожаю: какой праздник 2 ноября и приметы

2 ноября 2023, 05:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Церква
Источник: Pexels

На четверг, 2 ноября, в Украине приходится день памяти священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. 

Какие праздники отмечают 2 ноября 2023 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник — 2 ноября 2023

На начало месяца приходится День памяти священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. История гласит, что они тайно продвигали веру в Бога — за это царь Сапор II приказал их наказать, но вера в Иисуса их спасала — развязывала веревки и гасила огонь дождем с неба. В итоге по приказу царя их казнили, а тела сожгли. Однако верующие нашли тела и похоронили их со всеми почестями. 

Сейчас смотрят

Кто празднует день ангела 2 ноября 2023 года

В этот день именины отмечают обладатели следующих имен — Артемий (Артем), Герасим, Матрона, Матрона.

Что нельзя делать 2 ноября 2023 года

В этот день запрещено устраивать свадьбы и громкие гуляния. Наши предки верили, что новую семью будут преследовать неудачи. Сегодня нельзя оставлять забор сломанным. Его необходимо быстро отремонтировать — бедность проберется через него в дом.

Что можно делать сегодня

Традиционно, можно сходить в церковь и помолиться за своих близких. Также принято заниматься домашними делами — к примеру, квасить капусту, которая станет настоящим кладезем витаминов в холодную пору.

Народные приметы на 2 ноября 2023 года

  • На деревьях иней — следующий год будет неурожайным.
  • Снег лежит на сухой земле — зима будет теплой.
  • Погода не радует теплом — зима не будет суровой.
Читайте также:
ЛистопадМного важных дат: календарь праздников ноября 2023

Теги
Календарь
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь