На четверг, 2 ноября, в Украине приходится день памяти священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста.

Какие праздники отмечают 2 ноября 2023 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник — 2 ноября 2023

На начало месяца приходится День памяти священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. История гласит, что они тайно продвигали веру в Бога — за это царь Сапор II приказал их наказать, но вера в Иисуса их спасала — развязывала веревки и гасила огонь дождем с неба. В итоге по приказу царя их казнили, а тела сожгли. Однако верующие нашли тела и похоронили их со всеми почестями.

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В этот день именины отмечают обладатели следующих имен — Артемий (Артем), Герасим, Матрона, Матрона.

Что нельзя делать 2 ноября 2023 года

В этот день запрещено устраивать свадьбы и громкие гуляния. Наши предки верили, что новую семью будут преследовать неудачи. Сегодня нельзя оставлять забор сломанным. Его необходимо быстро отремонтировать — бедность проберется через него в дом.

Что можно делать сегодня

Традиционно, можно сходить в церковь и помолиться за своих близких. Также принято заниматься домашними делами — к примеру, квасить капусту, которая станет настоящим кладезем витаминов в холодную пору.

Народные приметы на 2 ноября 2023 года