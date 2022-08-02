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Ильин день: история и традиции праздника

2 августа 2022, 07:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Пророк Илья

Ильин день 2 августа — традиционный церковный праздник, во время которого чтят память пророка Илии. Многие православные христиане в этот день чтут традиции, которые передаются с поколения в поколение от наших предков.

История праздника

Впервые пророк Илия был упомянут в Ветхом Завете: он жил примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве. Он был сторонником веры в единого Бога, за что его почитали как христиане, так и иудеи, и мусульмане.

Библия гласит, что Бог послала Илию к царю Ахаву, чтобы предупредить о страшном голоде, если его народ не перестанет веровать в языческих богов. Опасения оправдались, после чего пророк ушел в пустыню. 

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Считается, что он был взят на небеса живым. 

Традиции праздника

Ильин день подразумевает приближение зимы — урожай собирается полным ходом, и самое время делать запасы на холодную пору. В этот праздник разрешается есть урожай, а различная работа на огороде строго запрещена — это может навлечь гнев Ильи.

Тех, кто кропотливо трудился в этот день, наказывали — заставляли обменять конскую сбрую в ближайшем шинке на алкоголь для совместного распития.

В Ильин день также нельзя отпускать пастись скот из-за различных змей, в которых превращаются черти. Даже словленную рыбу запрещено есть — это могла быть нечистая сила. 

Сам Илия является покровителем охотников и урожая, а в Украине в этот день хозяйки готовили хлеб из свежесобранных злаковых.

2 августа многие отмечают День ангела Ильи. Самое время поздравить своих знакомых, и напомнить о важности этого имени.

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