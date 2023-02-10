День святого Валентина — время для романтических свиданий. Этот день позволит самому важному человеку показать всю свою любовь и заботу.

Лучший подарок — это радостные моменты, которые затем превращаются в настоящие воспоминания. Сейчас провести День святого Валентина можно различными способами — не сомневайтесь, близкий человек запомнит это на всю жизнь.

Факты ICTV подготовили лучшие идеи свиданий на 14 февраля.

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Каток

Старая добрая классика. Это идеальное зимнее занятие и отличный способ отпраздновать День святого Валентина. Даже если вторая половинка не умеет кататься — отличная возможность научиться это сделать.

Путешествие

И если в условиях войны отправиться в другие страны за отдыхом получится не у всех, можно путешествовать по Украине. Львов, Одесса — в этих городах влюбленным парочкам точно есть чем заняться.

Свидание в Minecraft

Не поверите, но круто провести время со своим бойфрендом можно, даже не выходя из дома. Устройте романтический вечер в Minecraft, постройте дом, посадите дерево. Дайте волю своей фантазии, и вы точно не останетесь разочарованными. Это место для возможностей, которое затянет не на один вечер.

Настольные игры

Кто сказал, что игры только для детей? Наденьте свои самые уютные пижамы, возьмите закуски и бутылку шампанского, устройтесь поудобнее и сыграйте в любимую настольную игру. Чтобы было интереснее — можно даже согласиться на призы.

Пикник

На улице зима, но это не повод отказываться от посиделок на покрывале! Возьмите с собой корзину, одеяло, бутерброды и бутылку вина и устройте романтический пикник, не выходя из дома. Свечи сейчас точно есть в каждом доме — они добавят романтики и сделают атмосферу пикантной.

Кулинария

Путь к сердцу лежит через желудок, поэтому организуйте домашний ужин при свечах на двоих! Совместное времяпровождение — отличный способ сблизиться.

Вечер кино

Есть бесконечное количество романтических фильмов, которые можно смотреть со своей второй половиной в День святого Валентина. Можно ограничиваться не только комедиями — многие любят хорроры — в сети их на каждый вкус.

Йога

Отличный вариант, чтобы сблизится и найти общий язык с партнером. Вы можете даже не выходить из дома, ведь все занятия есть в свободном доступе на YouTube, нужно только настроиться на эту активность и дать телу с душой расслабиться.

Караоке

Если у вас с вашим партнером сходятся музыкальные вкусы, это знак! Нужно вместе идти в караоке и исполнять свои любимые песни на украинском и английском. У каждого подпольного артиста точно есть пару козырей в рукаве.

Поход в музей

Подходит для любителей культурного времяпровождения. У них также есть места, где можно посидеть, поесть и пообщаться. Возможно, вдохновение придет благодаря прекрасному и присутствии второй половинки рядом.