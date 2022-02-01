Идеи свиданий на 14 февраля 2022

День святого Валентина — время для романтических свиданий.

Всем известно, что лучший подарок, который вы можете подарить своей второй половинке — это качественно проведенное время. Звучит банально, но это правда! Берите своего партнера за руку и тащите развлекаться!

Но как провести этот день круто и незабываемо? Мы подготовили для вас лучшие идеи свиданий на 14 февраля.

Каток

Старая добрая классика. Это идеальное зимнее занятие и отличный способ отпраздновать День святого Валентина.

Путешествие

Возьмите билеты в другой город или страну. Спланируйте поездку своей мечты и составьте свой идеальный маршрут. Если на улице очень холодно, возьмите термос с горячим чаем.

Сделайте что-нибудь сумасшедшее

Хорошо, может быть, прыжки с парашютом — это уж слишком. Тем не менее, вы можете превратить лучшее свидание в году в настоящее приключение! Попробуйте новое занятие — то, о чем вы никогда бы не подумали в “обычный” день.

Свидание в Minecraft

Не поверите, но круто провести время со своим бойфрендом можно, даже не выходя из дома. Устройте романтический вечер в Minecraft, постройте дом, посадите дерево. Дайте волю своей фантазии, и вы точно не останетесь разочарованными.

Настольные игры

Кто сказал, что игры только для детей? Наденьте свои самые уютные пижамы, возьмите закуски и бутылку шампанского, устройтесь поудобнее и сыграйте в любимую настольную игру. Вы даже можете бороться за призы — проигравший должен вымыть всю посуду!

Пикник

На улице зима, но это не повод отказываться от посиделок на покрывале! Возьмите с собой корзину, одеяло, бутерброды и бутылку вина и устройте романтический пикник, не выходя из дома. Для полного погружения можно включить звуки природы.

Кулинария

Путь к сердцу лежит через желудок, поэтому организуйте домашний ужин при свечах на двоих! Готовьте вместе, наряжайтесь и позвольте себе соблазниться не только кулинарными изысками.

Небольшой совет: продукты-афродизиаки, такие как перец чили, шоколад, инжир или розмарин, добавят немного остроты в вашу любовную жизнь. Просто попробуйте!

Вечер кино

Есть бесконечное количество романтических фильмов, которые можно смотреть со своей второй половиной в День святого Валентина. Как насчет веселых романтических комедий? Хотя, может, вы предпочитаете что-то щекочущее нервы? Кстати, фильмы ужасов отлично сближают.

Йога

Отличный вариант, чтобы сблизится и найти общий язык с партнером. Вы можете даже не выходить из дома, ведь все занятия есть в свободном доступе на YouTube.

Караоке

Если у вас с вашим партнером сходятся музыкальные вкусы, это знак! Надо срочно идти в караоке и петь любимые хиты. Вместе веселее, не так ли?

Поход в музей

Подходит для любителей культурного времяпровождения. У них также есть места, где можно посидеть, поесть и пообщаться. Ходите за руку, смотрите на произведения искусства и черпайте вдохновение. Если вам лень вставать с мягкого дивана, есть множество доступных онлайн-музеев.

Танцы

Запишитесь на румбу, танго или бачату, где вы оба новички. Даже если у вашего партнера две левые ноги, изучение танца, безусловно, сблизит вас.