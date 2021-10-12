Идеи костюмов на Хэллоуин 2021

Хотите нарядиться в оригинальный костюм, однако нет желания тратить много времени на продумывание своего образа?

Можно стать ведьмой, призраком, зомби, летучей мышью или картонным монстром. Факты ICTV собрали идеи пяти костюмов на Хэллоуин, которые можно сделать своими руками в домашних условиях.

Хэллоуин 2021 — костюм мумии

Костюм мумии легко сделать в домашних условиях, однако на него нужно потратить по меньшей мере два рулона марлевого или эластичного бинта, салфеток, бумажных полотенец или туалетной бумаги.

Предварительно нужно подготовить клей, скотч или степлер, чтобы закрепить основу костюма. Можно выбрать несколько вариантов — стать древней или более современной мумией.

В первом случае необходимо надеть старые, темные или загрязненные вещи, а затем обмотаться бинтом или салфетками. Лучше делать это с согнутыми ногами и руками — так костюм не будет сковывать движения и будет казаться более неряшливым.

Чтобы стать модной мумией, наденьте вещи, которые вам больше всего нравятся. Для такого образа нужно обмотать бумажные полотенца или туалетную бумагу лишь на некоторые части тела (например, левую руку, голову и правую ногу).

Завершенный костюм нужно закрепить на одежде или бумажных материалах при помощи клея, скотча или степлера. Чтобы сделать образ более ярким, нарисуйте темные круги под глазами или морщины.

Хэллоуин 2021 — костюм ведьмы

Ведьма красиво впишется в тематическую Хэллоуин-пати. Для такого образа нужен черный плащ, темная одежда, объемная шляпа, березовая или декоративная метла.

Чтобы ведьма стала более неряшливой, можно сделать начес или тематическую прическу, украсив ее декоративным пауком или змеей.

Дополнить образ можно при помощи кожаных сапог или тематического макияжа — например, накрасив губы красной помадой или подвести глаза блестящими серыми тенями.

Хэллоуин 2021 — костюм картонного монстра

Такой образ сделать легче всего — нужна только однотонная картонная коробка размером примерно 30х35 см, черный маркер и ножницы.

Точечно пометьте изнутри коробки карандашом или ручкой место для глаз и на этом месте вырежьте круги размером 5х5 см. Над ними нарисуйте схематические брови (например, угловатые, волнистые или линейные).

Сделайте улыбку вашему картонному монстру и волосы черным маркером. При желании можно добавить другие цвета — например, коричневый, фиолетовый или синий.

Хэллоуин 2021 — костюм летучей мыши

Чтобы стать летучей мышью, нужен черный плащ с крыльями, темная одежда, декоративные элементы с изображением крылатых.

Чтобы сделать образ более ярким, можно надеть на голову черные пластиковые ушки или обруч с летучей мышей, которые можно купить на AliExpress или в тематическом магазине.

Хэллоуин 2021 — костюм призрака

Такой образ легко сделать за несколько минут — достаточно иметь белую простынь (в сложенном виде она должна иметь длину хотя бы чуть выше колена) и ножницы.

Необходимо на ткани вырезать место для глаз, чтобы вы могли комфортно видеть в костюме призрака. Для украшения можно надеть сверху ведьмовскую шляпу, а в руках держать декоративную подвесную лампадку или корзинку, на которой нарисован ужасающий монстр.