Не за горами День святого Валентина, а значит, снова пришла пора выбирать подарки.

Валентинов день — время любви, свиданий, романтических сюрпризов. Партнерам хочется сделать этот день незабываемым друг для друга, а необычный презент поможет рассказать о своих чувствах и проявить внимание. Факты ICTV подготовили топ подарков на День святого Валентина.

Каким должен быть подарок на День святого Валентина 2022

Первым делом вместе со своей второй половинкой нужно установить бюджет подарка. Не многим будет приятно, если в итоге стоимость презентов у партнеров будет кардинально отличаться. Советуем выбирать подарки ко Дню святого Валентина по такому критерию: не очень дорогой, но очень приятный.

Подарок должен быть полезным. Можно вручить презент, связанный с хобби любимого человека, который прослужит еще долгое время. Конечно, не стоит дарить набор кастрюль или гелей для душа, носки и бритву: таким подарком вряд ли удастся удивить и порадовать.

Выбирайте подходящий по случаю и интересам подарок: удочка вряд ли понравится большинству девушек, и не все мужчины будут вышивать картину крестиком.

Как говорится, главное — внимание, поэтому выбирайте подарок с любовью. Многим людям будет приятен презент, сделанный своими руками, поэтому в дополнение к основному сюрпризу можно самостоятельно сделать красивую открыточку или валентинку.

Совет: не пренебрегайте сладостями. Милые шоколадные сердечки или пирожные тоже станут хорошим дополнением к подарку и вызовут улыбку не только у сладкоежек. Можно испечь кексы или торт, а если заняться этим вместе со своим партнером, то можно провести время и приятно, и полезно — совместная готовка сближает.

Идеи подарков на День святого Валентина

Отличным подарком на День всех влюбленных станет: