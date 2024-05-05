Пасха — один из самых больших праздников в церковном календаре, и в этот день принято поздравлять близких и друзей.

Для многих украинцев праздник в 2024 году приходится на 5 мая, и на этот период верующие пойдут в церковь, а затем разделят радость в кругу семьи за пышным столом. К тому же, Великий пост уже закончится, поэтому можно насладиться разнообразными вкусностями.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Пасхой в открытках, которые поднимут настроение и напомнят о важности веры в это трудное для нас время.

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Пасха 2024: поздравления в открытках

Май — последний месяц весны, но от также будет богатым на различные праздники, и не только из-за Пасхи. На этот период приходится День матери, День пограничника и даже День сварщика. Ознакомиться с полным календарем праздников мая 2024 можно на Фактах ICTV.