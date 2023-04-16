16 апреля православные христиане отмечают Пасху, которая приурочена к воскресению Иисуса Христа после распятия. Это светлый и один из самых важных религиозных праздников, поскольку он символизирует победу жизни над смертью.
Каждый из верующих знает традиции этого дня. Принято ходить в церковь, освящать пасхальные корзинки, приветствовать друг друга словами: — Христос воскрес! И отвечать: Воистину воскрес! Также в этот день необходимо желать друг другу радости, любви, мира, счастья и покоя.
По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Пасхой 2023 в СМС, стихах и прозе, чтобы вы смогли отправить их тем, кого не можете поздравить лично.
Поздравления с Пасхой 2023 в СМС
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Окрыляющий, святой
Праздник Пасхи наступает!
Колокольный звонкий бой
Нам об этом возвещает.
Поздравляю всей душой
С Пасхой светлою большой!
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Христос Воскрес! Мы поздравляем вас —
Ведь нас Господь для жизни вечной спас.
Желаем ликовать и веселиться,
За всех сегодня Богу помолиться!
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Смерти тьма растаяла над миром.
Вечной жизни озарил все свет!
Ангелы поют над всей землею:
Мрак теперь не властен, смерти нет!
Христос Воскрес!
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Все православные ликуют,
Взывают к свету и добру!
Я с Воскресением Божьим поздравляю
И в гости с нетерпеньем жду!
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Нам говорят — Христос воскрес!
Мы отвечаем, свято веря,
Что он воистину воскрес
И Пасху празднуем в апреле.
Поздравления с Пасхой 2023 в стихах
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К церквям стремятся люди всюду,
Чтоб освятить скорее яйца, куличи.
Ведь на Земле большое нынче чудо —
Нам с неба солнца улыбаются лучи.
Христос Воскрес! Какое счастье!
Пусть сбережет тебя Господь навек,
Укрыв заботливо от всякого ненастья,
Мой дорогой, родной, любимый человек.
***
Звон колокольный пасхальный звучит,
И благодать к нам стремится с небес,
Пусть нынче счастье к вам в дом постучит
С радостной вестью: Христос Воскрес!
Души откройте свои и сердца
Для добрых мыслей, надежд и любви,
В светлый день Пасхи просите Творца:
Помилуй нас, Боже, и благослови!
***
Сегодня Пасха — день в году особый,
Несет он нам надежду и любовь!
Пусть в этот день прибудет с тобой счастье
И улыбнется тебе солнце вновь!
Живи на радость людям и природе,
И божью заповедь не нарушай,
Христов воскрес! — тебя я поздравляю,
Воистину воскрес! — мне отвечай!
***
Христос воскрес! — поют нам в небе птицы,
Святая Пасха к нам уже пришла.
Пусть счастье в дом твой постучится,
Спеши открыть, ведь так его ждала.
Там добрый ангел за спиной украдкой,
Помолится о здравии твоем
И спустит на тебя с небес благословение,
Чтоб жить сильней хотелось с каждым днем!
***
Ясно и солнечно в Светлую Пасху!
Крашенки красные, песни и пляски.
Свет на душе, как от яркой свечи.
И на столе уже ждут куличи.
Пусть разнесется по миру: Воскресе!
Будем всегда мы с надеждою вместе.
С Верой в любовь, в золотые года.
Вместе. Сегодня. Сейчас. Навсегда.
Поздравления с Пасхой 2023 в прозе
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Христос воскрес! Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел-хранитель защитит от невзгод, а благодать Божья наполнит ваши сердца! Желаю весеннего тепла в сердце и мирного неба над головой!
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Поздравляю с Пасхой! Желаю верить, мечтать, надеяться! Любви в сердце, тепла на душе! Цените каждый момент своей жизни и прислушивайтесь к зову сердца. Пусть Господь защитит вас от бед и ненастья!
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Со светлым праздником святой Пасхи! Желаю добра, света и мира! Пусть ваши мысли и действия будут только с хорошим посылом и во благо! Пусть окружают вас только добрые и светлые люди! Здоровья вам и вашим близким!
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С великим праздником! Всего самого доброго и светлого. Пусть исполняются все самые заветные желания.
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Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарить здоровье и душевное равновесие. А главное — очистит сердце от всего того, что тяготит.