16 апреля православные христиане отмечают Пасху, которая приурочена к воскресению Иисуса Христа после распятия. Это светлый и один из самых важных религиозных праздников, поскольку он символизирует победу жизни над смертью.

Каждый из верующих знает традиции этого дня. Принято ходить в церковь, освящать пасхальные корзинки, приветствовать друг друга словами: — Христос воскрес! И отвечать: Воистину воскрес! Также в этот день необходимо желать друг другу радости, любви, мира, счастья и покоя.

По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Пасхой 2023 в СМС, стихах и прозе, чтобы вы смогли отправить их тем, кого не можете поздравить лично.

Поздравления с Пасхой 2023 в СМС

***

Окрыляющий, святой

Праздник Пасхи наступает!

Колокольный звонкий бой

Нам об этом возвещает.

Поздравляю всей душой

С Пасхой светлою большой!

***

Христос Воскрес! Мы поздравляем вас —

Ведь нас Господь для жизни вечной спас.

Желаем ликовать и веселиться,

За всех сегодня Богу помолиться!

***

Смерти тьма растаяла над миром.

Вечной жизни озарил все свет!

Ангелы поют над всей землею:

Мрак теперь не властен, смерти нет!

Христос Воскрес!

***

Все православные ликуют,

Взывают к свету и добру!

Я с Воскресением Божьим поздравляю

И в гости с нетерпеньем жду!

***

Нам говорят — Христос воскрес!

Мы отвечаем, свято веря,

Что он воистину воскрес

И Пасху празднуем в апреле.

Поздравления с Пасхой 2023 в стихах

***

К церквям стремятся люди всюду,

Чтоб освятить скорее яйца, куличи.

Ведь на Земле большое нынче чудо —

Нам с неба солнца улыбаются лучи.

Христос Воскрес! Какое счастье!

Пусть сбережет тебя Господь навек,

Укрыв заботливо от всякого ненастья,

Мой дорогой, родной, любимый человек.

***

Звон колокольный пасхальный звучит,

И благодать к нам стремится с небес,

Пусть нынче счастье к вам в дом постучит

С радостной вестью: Христос Воскрес!

Души откройте свои и сердца

Для добрых мыслей, надежд и любви,

В светлый день Пасхи просите Творца:

Помилуй нас, Боже, и благослови!

***

Сегодня Пасха — день в году особый,

Несет он нам надежду и любовь!

Пусть в этот день прибудет с тобой счастье

И улыбнется тебе солнце вновь!

Живи на радость людям и природе,

И божью заповедь не нарушай,

Христов воскрес! — тебя я поздравляю,

Воистину воскрес! — мне отвечай!

***

Христос воскрес! — поют нам в небе птицы,

Святая Пасха к нам уже пришла.

Пусть счастье в дом твой постучится,

Спеши открыть, ведь так его ждала.

Там добрый ангел за спиной украдкой,

Помолится о здравии твоем

И спустит на тебя с небес благословение,

Чтоб жить сильней хотелось с каждым днем!

***

Ясно и солнечно в Светлую Пасху!

Крашенки красные, песни и пляски.

Свет на душе, как от яркой свечи.

И на столе уже ждут куличи.

Пусть разнесется по миру: Воскресе!

Будем всегда мы с надеждою вместе.

С Верой в любовь, в золотые года.

Вместе. Сегодня. Сейчас. Навсегда.

Поздравления с Пасхой 2023 в прозе

***

Христос воскрес! Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел-хранитель защитит от невзгод, а благодать Божья наполнит ваши сердца! Желаю весеннего тепла в сердце и мирного неба над головой!

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Поздравляю с Пасхой! Желаю верить, мечтать, надеяться! Любви в сердце, тепла на душе! Цените каждый момент своей жизни и прислушивайтесь к зову сердца. Пусть Господь защитит вас от бед и ненастья!

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Со светлым праздником святой Пасхи! Желаю добра, света и мира! Пусть ваши мысли и действия будут только с хорошим посылом и во благо! Пусть окружают вас только добрые и светлые люди! Здоровья вам и вашим близким!



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С великим праздником! Всего самого доброго и светлого. Пусть исполняются все самые заветные желания.



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Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарить здоровье и душевное равновесие. А главное — очистит сердце от всего того, что тяготит.