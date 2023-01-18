19 января, в день Крещения Господнего, завершается цикл новогодне-рождественских праздников. Многие уже успели отдохнуть в кругу семьи, подвести итоги 2022 года, набраться сил, поставить перед собою цели и планы на 2023 год.
Факты ICTV расскажут о традициях и истории Крещения Господне, которое является очень важным праздником для верующих.
История праздника
История гласит, что крещение было одним из важнейших событий в жизни Иисуса Христа — он решился на этот шаг в возрасте 30 лет.
Хотя он и был безгрешен, сделал это, чтобы не ставить себя выше других праведников.
Обряд проводился незаметно для окружающих в реке Иордан. Крестил святого Иоанн Предтеча, ближайший предшественник Иисуса Христа.
Во время Крещения Господня на землю явился Святой Дух и назвал Христа Сыном Божьим.
После этого Иисус отправился в пустыню, где 40 дней молился и готовился к своей миссии на земле. Весь этот период он ничего не ел, а также отказывался от искушения, которые на него насылал дьявол.
История праздника началась примерно во II веке. О нем вскользь упоминал богослов Климент Александрийский.
Традиции праздника
По традиции, празднование начинается накануне с Крещенского сочельника. Его еще называют Голодной кутьей.
В полночь некоторые люди идут к рекам, поскольку существует поверье, что перед Крещением вода волнуется.
На следующий день люди идут купаться проруби, которую вырезают в форме креста для удобного ныряния.
Наши предки верили, что набранная вода с рек в этот день является святой, и может излечить от всех болезней. К тому же, она не портится длительное время — ее можно добавлять в пищу и чай. Воду, принесенную из рек или освященную на Крещение в церкви, давали выпить каждому члену семьи натощак.
Девушки перед умыванием клали в воду ожерелье или гроздь калины, чтобы быть красивыми.
Многие верят, что вода также позитивно влияет на домашний очаг — с самого утра принято окроплять все комнаты, и даже домашним животным давали попить — это поможет жителям дома уберечься от болезней.
Люди верили, что крещеные 19 января будут всю жизнь счастливыми — их не будет брать зараза, а личная жизнь будет процветать, как и благополучие в доме. Влюбленные, которые в этот день договорятся о свадьбе, создадут крепкую семью.
Приметы на Крещение Господне
- Звездная ночь на 19 января – хороший урожай орехов и ягод.
- Снег или туман над водой – у земледельцев будет удачный год.
- На Крещение сильный снег – к хорошему урожаю летом.
- Слышен постоянный лай собак — к огромному количеству живности в лесу, зверья и птиц.
- Полный месяц на небе — возможен паводок весной, нужно к этому подготовиться.