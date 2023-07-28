Ежегодно 28 июля в Украине отмечают государственный праздник — День крещения Киевской Руси. Он приурочен в честь одного из важнейших религиозных событий в украинской истории — основания в нашей стране христианства князем Владимиром Великим.

В 2023 году отмечается 1035-летие крещения Руси. В этот день в храмах проводятся службы, также принято поздравлять друг друга. Факты ICTV подготовили поздравления в картинках с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2023.

В Украине этот праздник начали отмечать в 2008 году в рамках празднования 1020-летия крещения Киевской Руси. Инициатором стал третий президент Украины Виктор Ющенко.

Поскольку в 2023 году ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, который начнет действовать уже с 1 сентября, то дата празднования этого дня будет приходиться на 15 июля.

К слову, Факты ICTV предлагают пройти вам тест на знание истории крещения Киевской Руси.