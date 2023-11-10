В пятницу, 10 ноября, отмечается Международный день бухгалтера. Сегодня нужно поздравить всех, кто связан с бухгалтерской, экономической или аудиторской деятельностью.
Дата празднования была выбрана не случайно, поскольку именно 10 ноября 1494 года венецианский математик Луки Пачоли издал книгу Все об арифметике, геометрии и пропорциях.
В ней содержалось описание бухгалтерских ордеров, системы ежедневного сведения дебета и кредита, учета активов, пассивов, капитала и тд. Благодаря этой книге Луку Пачоли прозвали “отцом бухгалтерии”.
По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем бухгалтера в открытках и СМС.
Поздравления с Международным днем бухгалтера 2023
С Днем бухгалтера поздравляю!
Быть в своей всегда стихии
От души тебе желаю!
Денег пусть на все хватает.
Пусть балансы и отчеты
Будут точными до сотых.
Будь здоровым и богатым,
Деньги загребай лопатой.
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С Днем бухгалтера! Пусть работа приносит удовольствие и материальные блага. Пусть расчеты будут правильными, а доходы превышают расходы. Желаю сил, терпения, карьерных взлетов и счастья в личной жизни!
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Спешим поздравить в этот светлый час,
С Днем бухгалтера от сердца, от души,
Желаем в плюсе всегда держать баланс,
Чтобы отчеты все были хороши,
Чтобы вас цифры слушали во всем,
Ну а начальство хвалит пусть сполна,
И полной чашей будет всегда дом,
Счастье и радость не ведает конца.
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Поздравляю с профессиональным праздником — Днем бухгалтера! Спасибо за ваш профессионализм, точные расчеты и достойную работу. Будьте энергичны, оптимистичны и креативны. Не теряйте ловкость, приумножайте знания, достигайте своих целей и никогда не останавливайтесь!
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Поздравляю с Международным Днем бухгалтера! Желаю ярких дней, родных людей рядом, успехов во всех делах, крепкого здоровья и взаимной любви. Пусть работа приносит удовольствие и достойную зарплату! Пусть руководство всегда понимает ваши потребности и идет вам навстречу. С праздником!