В пятницу, 10 ноября, отмечается Международный день бухгалтера. Сегодня нужно поздравить всех, кто связан с бухгалтерской, экономической или аудиторской деятельностью.

Дата празднования была выбрана не случайно, поскольку именно 10 ноября 1494 года венецианский математик Луки Пачоли издал книгу Все об арифметике, геометрии и пропорциях.

В ней содержалось описание бухгалтерских ордеров, системы ежедневного сведения дебета и кредита, учета активов, пассивов, капитала и тд. Благодаря этой книге Луку Пачоли прозвали “отцом бухгалтерии”.

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По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем бухгалтера в открытках и СМС.

Поздравления с Международным днем бухгалтера 2023

С Днем бухгалтера поздравляю!

Быть в своей всегда стихии

От души тебе желаю!

Денег пусть на все хватает.

Пусть балансы и отчеты

Будут точными до сотых.

Будь здоровым и богатым,

Деньги загребай лопатой.

***

С Днем бухгалтера! Пусть работа приносит удовольствие и материальные блага. Пусть расчеты будут правильными, а доходы превышают расходы. Желаю сил, терпения, карьерных взлетов и счастья в личной жизни!

***

Спешим поздравить в этот светлый час,

С Днем бухгалтера от сердца, от души,

Желаем в плюсе всегда держать баланс,

Чтобы отчеты все были хороши,

Чтобы вас цифры слушали во всем,

Ну а начальство хвалит пусть сполна,

И полной чашей будет всегда дом,

Счастье и радость не ведает конца.

***

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем бухгалтера! Спасибо за ваш профессионализм, точные расчеты и достойную работу. Будьте энергичны, оптимистичны и креативны. Не теряйте ловкость, приумножайте знания, достигайте своих целей и никогда не останавливайтесь!

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Поздравляю с Международным Днем бухгалтера! Желаю ярких дней, родных людей рядом, успехов во всех делах, крепкого здоровья и взаимной любви. Пусть работа приносит удовольствие и достойную зарплату! Пусть руководство всегда понимает ваши потребности и идет вам навстречу. С праздником!

Международный день бухгалтера 2023 — картинки