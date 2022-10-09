День риелтора в Украине ежегодно отмечается 9 октября. В 2022 году праздник приходится на воскресенье.

Самое время поздравить тех, кто помогает решить один из самых сложных вопросов — выбор жилья. Найти лучший вариант дома или квартиры не за все деньги мира — на такое способен только профессионал, знающий свое дело.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем риелтора в открытках и СМС, которые порадуют мастеров своего дела даже на расстоянии. Теплые слова помогут зарядиться энергией на всю рабочую неделю.

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Желаю море крупных сделок,

Без волокиты, переделок,

Чтоб продавалось, покупалось,

И все успешно получалось.

Проценты были высоки,

Переговоры коротки,

Клиенты выгодны, щедры,

А будни сказочно легки!

***

С днем риелтора, ребята,

Вам достойнейшей зарплаты,

Чтоб квартиры продавались,

И мечты скорей сбывались!

Всем в карьере только роста,

На объект продажи — спроса,

Лишь удачных сделок кучу,

Будет каждый день везучим!

***

Желаю вам удачи,

Чтоб выгодно продать:

Дома, квартиры, дачи,

С ценой не прогадать!

Клиентов вам хороших

И сделок без хлопот.

Желаю в День риелтора

Приятных лишь забот!

***

С Днем риелтора, ура!

Поздравлять пришла пора:

Крупных сделок и терпенья,

День пройдет без сожаления!

Пусть легко даются споры,

Чтоб пошли на уговоры,

И довольны оставались,

Чтоб клиенты улыбались!

***

В День риелтора тебя

Я сердечно поздравляю,

Продавать всегда на пять

Я недвижимость желаю.

Будут сделки пусть успешны,

И солидным твой процент,

И не портит твои нервы

Непонятливый клиент.

***

Октябрь в самом разгаре — огромное количество праздников приготовила нам средина осени. Свой день будут отмечать огромное количество профессионалов. Самое время распланировать свои выходные, чтобы провести дни отдыха в кругу семьи или друзей. Сколько выходных дней в октябре можно узнать на Фактах ICTV.