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Гуру недвижимости: поздравления с Днем риелтора в открытках и СМС

9 октября 2022, 07:14
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
День риелтора

День риелтора в Украине ежегодно отмечается 9 октября. В 2022 году праздник приходится на воскресенье. 

Самое время поздравить тех, кто помогает решить один из самых сложных вопросов — выбор жилья. Найти лучший вариант дома или квартиры не за все деньги мира — на такое способен только профессионал, знающий свое дело.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем риелтора в открытках и СМС, которые порадуют мастеров своего дела даже на расстоянии. Теплые слова помогут зарядиться энергией на всю рабочую неделю.

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***

Желаю море крупных сделок,
Без волокиты, переделок,
Чтоб продавалось, покупалось,
И все успешно получалось.

Проценты были высоки,
Переговоры коротки,
Клиенты выгодны, щедры,
А будни сказочно легки!

День рієлтора

***

С днем риелтора, ребята,
Вам достойнейшей зарплаты,
Чтоб квартиры продавались,
И мечты скорей сбывались!

Всем в карьере только роста,
На объект продажи — спроса,
Лишь удачных сделок кучу,
Будет каждый день везучим!

День рієлтора

***

Желаю вам удачи,
Чтоб выгодно продать:
Дома, квартиры, дачи,
С ценой не прогадать!

Клиентов вам хороших
И сделок без хлопот.
Желаю в День риелтора
Приятных лишь забот!

День рієлтора

***

С Днем риелтора, ура!
Поздравлять пришла пора:
Крупных сделок и терпенья,
День пройдет без сожаления!

Пусть легко даются споры,
Чтоб пошли на уговоры,
И довольны оставались,
Чтоб клиенты улыбались!

День рієлтора

***

В День риелтора тебя
Я сердечно поздравляю,
Продавать всегда на пять
Я недвижимость желаю.

Будут сделки пусть успешны,
И солидным твой процент,
И не портит твои нервы
Непонятливый клиент.

День рієлтора

***

Октябрь в самом разгаре — огромное количество праздников приготовила нам средина осени. Свой день будут отмечать огромное количество профессионалов. Самое время распланировать свои выходные, чтобы провести дни отдыха в кругу семьи или друзей. Сколько выходных дней в октябре можно узнать на Фактах ICTV.

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