День налоговой службы Украины ежегодно отмечается 2 июля. В 2022 году этот профессиональный праздник приходится на субботу.

Самое время поздравить тех, чья работа — следить и организовывать пополнение бюджета страны или городов. Настоящие профессионалы делают все, чтобы предприниматели и просто жители страны исправно платили за услуги и товары, которыми пользуются.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем налоговой службы в открытках и СМС, которые порадуют знакомых налоговиков даже на расстоянии.

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Налоговик всегда серьезен,

Он не скучает на работе.

Решает сложные вопросы,

Ведет таблицы и отчеты.

И в День налоговой, сегодня,

Тебя спешу я так поздравить!

И пожелать добра, здоровья.

Чтоб жил ты долго, светло, ярко.

***

Налоговая служба,

У вас сегодня праздник!

Друзья, живите дружно!

Пусть вам побольше разных

Подарит жизнь сюрпризов!

Судьба пусть будет доброй,

Исполнит все капризы!

Дорога будет ровной!

***

Налоги в наше время — дело важное,

За ними надобно следить, считать.

Работника налоговой отважного,

Сейчас мы будем поздравлять.

Тебе желаем бодрости, успеха и здоровья,

Удачи, счастья, радости, достатка.

В семье чтоб ладилось с заботой и любовью,

И в жизни чтобы все бывало гладко.

***

Налоговая служба Украины —

Принципиальность вы и честь державы.

Чтобы в налогах были все едины

Вы круглый год работали на славу.

Ну, а сегодня праздник ваш по праву

Забудьте декларации, отчеты…

Повеселитесь просто до упаду

И знайте, вы всегда у нас в почете!

***

С Днём налоговой, удачи!

Пусть везет всегда-всегда,

И решаются задачи

Без особого труда.

Исполняются все планы,

Жизнь по графику идёт,

Дома любят постоянно,

А что нужно — то придёт!

***

Июль уже наступил — самое время ознакомиться с праздниками, которые подготовила средина лета. Помимо Дня налоговой службы, свой профессиональный день будут отмечать рыбаки, бухгалтера и аудиторы. А на конце месяца приходится День крещения Киевской Руси — Украины. Посмотреть календарь праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.