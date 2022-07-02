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Денежные схемы не пройдут: поздравления с Днем налоговой службы в открытках и СМС

2 июля 2022, 07:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Налоговик

День налоговой службы Украины ежегодно отмечается 2 июля. В 2022 году этот профессиональный праздник приходится на субботу.

Самое время поздравить тех, чья работа — следить и организовывать пополнение бюджета страны или городов. Настоящие профессионалы делают все, чтобы предприниматели и просто жители страны исправно платили за услуги и товары, которыми пользуются.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем налоговой службы в открытках и СМС, которые порадуют знакомых налоговиков даже на расстоянии.

Сейчас смотрят

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Налоговик всегда серьезен,
Он не скучает на работе.
Решает сложные вопросы,
Ведет таблицы и отчеты.

И в День налоговой, сегодня,
Тебя спешу я так поздравить!
И пожелать добра, здоровья.
Чтоб жил ты долго, светло, ярко.

День податківця

***

Налоговая служба,
У вас сегодня праздник!
Друзья, живите дружно!
Пусть вам побольше разных
Подарит жизнь сюрпризов!
Судьба пусть будет доброй,
Исполнит все капризы!
Дорога будет ровной!

День податківця

***

Налоги в наше время — дело важное,
За ними надобно следить, считать.
Работника налоговой отважного,
Сейчас мы будем поздравлять.

Тебе желаем бодрости, успеха и здоровья,
Удачи, счастья, радости, достатка.
В семье чтоб ладилось с заботой и любовью,
И в жизни чтобы все бывало гладко.

День податківця

***

Налоговая служба Украины —
Принципиальность вы и честь державы.
Чтобы в налогах были все едины
Вы круглый год работали на славу.

Ну, а сегодня праздник ваш по праву
Забудьте декларации, отчеты…
Повеселитесь просто до упаду
И знайте, вы всегда у нас в почете!

День податківця

***

С Днём налоговой, удачи!
Пусть везет всегда-всегда,
И решаются задачи
Без особого труда.

Исполняются все планы,
Жизнь по графику идёт,
Дома любят постоянно,
А что нужно — то придёт!

День податківця

***

Июль уже наступил — самое время ознакомиться с праздниками, которые подготовила средина лета. Помимо Дня налоговой службы, свой профессиональный день будут отмечать рыбаки, бухгалтера и аудиторы. А на конце месяца приходится День крещения Киевской Руси — Украины. Посмотреть календарь праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.

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