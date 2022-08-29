Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Свята в Україні

Ореховый Спас 2022: открытки в Viber с поздравлениями

29 августа 2022, 07:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ореховый Спас

Ореховый Спас — самый последний из трех спасов, которые отмечают верующие этим летом. Праздник ежегодно приходится на 29 августа, и в этот день принято печь хлеб и святить его в церкви.

Самое время разделить этот важный день с близкими — к примеру, встретиться семьей за праздничным столом, где все смогут насладиться хлебом с этого летнего урожая, а также провести лето и подготовиться к осени.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки в Viber на Ореховый Спас, которые согреют теплым словом и зарядят позитивом на целый день семью или друзей даже на расстоянии.

Сейчас смотрят

Ореховый Спас Ореховый Спас Ореховый Спас Ореховый Спас Ореховый Спас

И хотя Ореховый Спас принято праздновать с меньшим размахом, чем Яблочный и Медовый, игнорировать важную дату нельзя. Раньше в селах к 29 августа начинали сбор пшеницы, а также чистить колодцы, и речки, чтобы не остаться холодной зимой без воды.

Как у в любой другой религиозный праздник, он имеет и запреты. К примеру, на Ореховый Спас нельзя ходить в лес, лениться, ругаться с близкими, желать другим плохого, а также отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Лето уже позади — скоро наступит осень. Сентябрь порадует украинцев огромным количеством праздников, к которым стоит подготовиться заранее — распланировать выходные, а также побывать за семейным столом. Ознакомиться с календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.

Читайте также:
Лунный календарь на ноябрь 2021Период для творчества и воплощения планов: лунный календарь на сентябрь 2022

Теги
Горіховий Спас Поздравления с праздниками Спас
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь