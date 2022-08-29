Ореховый Спас — самый последний из трех спасов, которые отмечают верующие этим летом. Праздник ежегодно приходится на 29 августа, и в этот день принято печь хлеб и святить его в церкви.

Самое время разделить этот важный день с близкими — к примеру, встретиться семьей за праздничным столом, где все смогут насладиться хлебом с этого летнего урожая, а также провести лето и подготовиться к осени.

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И хотя Ореховый Спас принято праздновать с меньшим размахом, чем Яблочный и Медовый, игнорировать важную дату нельзя. Раньше в селах к 29 августа начинали сбор пшеницы, а также чистить колодцы, и речки, чтобы не остаться холодной зимой без воды.

Как у в любой другой религиозный праздник, он имеет и запреты. К примеру, на Ореховый Спас нельзя ходить в лес, лениться, ругаться с близкими, желать другим плохого, а также отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Лето уже позади — скоро наступит осень. Сентябрь порадует украинцев огромным количеством праздников, к которым стоит подготовиться заранее — распланировать выходные, а также побывать за семейным столом. Ознакомиться с календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.