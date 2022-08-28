29 августа празднуется третий и последний августовский Спас — Ореховый, его также называют Хлебным, Нерукотворным Спасом или Спасом на холсте. За день до этого, 28 числа, верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

В Ореховый Спас, как в Медовый и Яблочный, существуют свои традиции. Их объединяет то, что нужно ходить в храм.

История праздника Ореховый Спас

Третий Спас посвящен переносу с Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Есть несколько преданий, однако самая древняя из история связана с волшебным исцелением больного царя Эдессы Абгара. Изначально к нему был послан художник, чтобы изобразить облик Иисуса, однако у того ничего не получилось.

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Основатель местной церкви решил принести царю платок, которым когда-то вытер лицо Иисус после умывания. Считалось, что на нем отпечатался его образ. Таким образом царь исцелился. Отсюда и идут названия — Нерукотворный Спас или Спас на холсте.

Ореховым называют Спас, поскольку к концу лета зреют лесные и грецкие орехи. А Хлебным — потому что окончание жатвы, начало посева и выпекание хлеба из нового урожая.

Традиции на Ореховый Спас 2022

Принято ходить в церковь, освящать орехи и хлеб, испеченный из нового урожая.

На столе должна быть ореховая настойка, хлеб и пироги.

В этот день хозяйки обычно делали заготовки на зиму и собирали орехи.

Наши предки в Ореховый Спас ткали полотна и шили одежду.

Также в старину хозяева чистили источники и колодцы, чтобы не остаться без воды.

Стоит отметить, что Ореховый Спас празднуют с меньшим размахом, нежели Медовый и Яблочный.