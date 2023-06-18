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Главная опора в жизни: лучшие открытки ко Дню отца 2023

18 июня 2023, 06:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
День батька
Источник: Unsplash

День отца в 2023 году приходится на 18 июня. Праздник посвящен всем тем мужчинам, которые приложили руку к воспитанию своих детей. 

Отец всегда приходит на помощь, и может дать очень мудрый и полезный совет. Папа — один из самых важных людей в наших жизнях. Праздник 18 июня — отличная возможность показать всю свою любовь и заботу. Теплые слова или подарок точно согреют сердце и поднимут настроение.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки с Днем отца, которые помогут передать свои чувства.

День батька День батька День батька День батька День батька

Помимо открыток, можно также сделать и приятный подарок на День отца. К примеру, провести весь день вместе, или даже пойти на рыбалку и любое другое любимое хобби отца. Главное, чтобы этот день запомнился светлым и позитивным, даже в это непростое время.

Июнь в самом разгаре — совсем скоро его заменит июль. Средина лета также принесет украинцам огромное количество праздников. К примеру, на 7 число приходится Ивана Купала, а на 28 — День Украинской Государственности. Узнать больше о праздниках июля 2023 можно на Фактах ICTV.

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