В Украине удалось синтезировать голос Тараса Шевченко. Для этого использовали технологию нейронных сетей, а для основы голоса — двойников, похожих на известного поэта. Вікна-новини узнали, как же разговаривал Шевченко и кто из украинцев стал его прототипом.

Идея воссоздать голос Шевченко принадлежит креативной команде. Их никто не просил и никто не платил.

— Есть аудиокниги, где Андрухович или Жадан начитывают сами себя. Мы подумали — почему не может Шевченко начитать сам себя? — рассказывают разработчики.

Энтузиасты начали искать людей, которые могли бы сделать невозможное возможным. Строение головы программисты и дизайнеры воспроизводили благодаря посмертной маске. Кроме этого, шевченковеды нашли десятки упоминаний о том, как поэт вел себя, выглядел и говорил.

Форма черепа, образ жизни, внешность, заболевания — все это может повлиять на голос человека.

Поэтому команда начала поиски похожих на Шевченко мужчин. С более сотни двойников нейронная сеть вошла во трех наиболее представительными претендентов.

— Три человека, избранных нейронной сетью, оказались писателем, художником и военным. То есть, все три характеристики, которые очень соответствовали многовекторного образа самого Тараса Григорьевича, — рассказывают энтузиасты.

С голосов двойников поэта нейронная сеть синтезировала один тембр. Многофакторная 3D-модель заговорила голосом, которого сейчас не существует.

На создание голоса Шевченко по версии искусственного интеллекта ушло более года, миллион гривен и труд полторы сотни человек. В ближайших планах — дать синтезированному Шевченко возможность зазвучать в собственном музее.