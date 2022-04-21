К Пасхе, которую в 2022 году будем праздновать 24 апреля, хозяйки тщательно готовятся. Больше всего среди прочего стремятся найти идеальный рецепт глазури для кулича, которая не крошится, не прилипает к рукам и привлекательно выглядит.

Факты ICTV подготовили универсальный рецепт глазури, которая не только украсит вашу пасху, но и будет очень вкусной.

Как приготовить глазурь для пасхи

Ингредиенты:

два стакана сахарной пудры;

два белка;

лимон средней величины.

Приготовление:

Сахарную пудру просейте через сито. Высыпьте ее в чистую миску или кастрюльку, добавьте белок. Разотрите их до образования белой пены. Выжмите сок лимона и снова растирайте до однородной пышной массы. Как только глазурь готова, намажьте ею паску деревянной ложкой или специальной щеточкой. Нельзя давать глазури застаиваться, иначе она засохнет.

Чтобы глазурь получилась разных цветов, разделите ее на несколько частей.

Темно-коричневый цвет получится при добавлении 2 ч. л. какао и 1 ч. л. воды.

Желтый цвет глазурь приобретет при добавлении шафрана.

Стойкий оранжевый оттенок придаст жженый сахар.

Зеленый – сок шпината.

Маленькие хитрости приготовления глазури:

Если вы не используете глазурь сразу, прикройте ее пищевой пленкой, чтобы не засохла.

Чтобы сделать узоры из глазури, используйте кондитерский шприц или целлофановый кулек с отрезанным кончиком.

Глазурь на пасху делайте только в сухой и чистой посуде, иначе масса не будет пышной.

Остатки глазури не выбрасывайте: ею можно поливать пряники и праздничные пироги.

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