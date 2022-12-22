22 декабря в день зимнего солнцестояния отмечают профессиональный праздник работники энергетики и электротехнической промышленности — День энергетика. В 2022 году эта дата пришлась на будний день — четверг.

Энергетик — важная и нужная профессия. Сейчас жизнь современных украинцев сложно без нее представить. Они — герои невидимого фронта, работу которых мы четко ощущаем. Именно они восстанавливают разрушенную врагом инфраструктуру и делают все возможное, чтобы граждане нашей стране как можно меньше находились без света.

Если в вашем окружении есть человек, связанный с этой профессией, обязательно поздравьте его и поблагодарите за важную работу. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем энергетика 2022 в открытках и СМС.

Сейчас смотрят

Поздравления с Днем энергетика 2022 в открытках

Поздравления с Днем энергетика 2022 в СМС

***

Пусть, как ток по проводам,

Счастье льется в руки к вам,

Будет масса достижений,

Положительных мгновений,

Море света и тепла,

Энергичных дней, добра,

Премий классных и зарплат,

Достижений без преград.

Чтобы вас Господь хранил,

Дал здоровья вам и сил!

***

Чтобы был в розетке ток,

В кофеварке — кипяток,

В холодильнике — мороз,

Чтоб работал пылесос,

Нам поможет энергетик,

Самый лучший спец на свете.

Пожелаем ему в жизни

Бодрых дней и оптимизма!

***

С днем энергетика вас поздравляем!

В этот декабрьский день пожелаем

Успехов в нелегком и важном труде

Хранителям света, тепла на земле!

***

В День энергетика желаю:

Пусть бьет энергия ключом,

Короткие все замыкания

Пускай вам будут нипочем.

Желаю в жизни много света,

Любви божественной, тепла,

Пускай везет вам в жизни личной,

И в гору пусть идут дела.

***

Спасибо Вам за свет и за тепло,

За то, что Вы энергией своей

Нас согреваете и всем ночам на зло

Вы зажигаете нам тысячи огней!