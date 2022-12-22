22 декабря в день зимнего солнцестояния отмечают профессиональный праздник работники энергетики и электротехнической промышленности — День энергетика. В 2022 году эта дата пришлась на будний день — четверг.
Энергетик — важная и нужная профессия. Сейчас жизнь современных украинцев сложно без нее представить. Они — герои невидимого фронта, работу которых мы четко ощущаем. Именно они восстанавливают разрушенную врагом инфраструктуру и делают все возможное, чтобы граждане нашей стране как можно меньше находились без света.
Если в вашем окружении есть человек, связанный с этой профессией, обязательно поздравьте его и поблагодарите за важную работу. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем энергетика 2022 в открытках и СМС.
Поздравления с Днем энергетика 2022 в открытках
Поздравления с Днем энергетика 2022 в СМС
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Пусть, как ток по проводам,
Счастье льется в руки к вам,
Будет масса достижений,
Положительных мгновений,
Море света и тепла,
Энергичных дней, добра,
Премий классных и зарплат,
Достижений без преград.
Чтобы вас Господь хранил,
Дал здоровья вам и сил!
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Чтобы был в розетке ток,
В кофеварке — кипяток,
В холодильнике — мороз,
Чтоб работал пылесос,
Нам поможет энергетик,
Самый лучший спец на свете.
Пожелаем ему в жизни
Бодрых дней и оптимизма!
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С днем энергетика вас поздравляем!
В этот декабрьский день пожелаем
Успехов в нелегком и важном труде
Хранителям света, тепла на земле!
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В День энергетика желаю:
Пусть бьет энергия ключом,
Короткие все замыкания
Пускай вам будут нипочем.
Желаю в жизни много света,
Любви божественной, тепла,
Пускай везет вам в жизни личной,
И в гору пусть идут дела.
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Спасибо Вам за свет и за тепло,
За то, что Вы энергией своей
Нас согреваете и всем ночам на зло
Вы зажигаете нам тысячи огней!