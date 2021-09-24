24 сентября православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской. Знаменитая монахиня была христианкой и вышла замуж за обеспеченного мужчину. Однажды колдунья подтолкнула Феодору изменить своему мужу, и лишь после содеянного женщина осознала всю тяжесть греха.

Чтобы искупить свою вину, она решила обстричь волосы, и отправилась в монастырь в мужском одеянии. Скрывая правду, она назвалась мужским именем Феодор, опасаясь, что муж найдет ее в женском монастыре. Она восемь лет несла тяжелую службу, и в один день ее послали за хлебом в Александрию.

Феодора остановилась для отдыха в монастыре, расположенном на полпути к точке назначения. Там проживала дочь игумена, которая пришла навестить отца. Она забеременела от одного мужчины, но всю вину свалили на Феодору, вручили ей новорожденного ребенка и с позором изгнали из монастыря.

Она поселилась в шалаше неподалеку от монастыря, и выжила только благодаря добродушию пастухов, которые всячески ей помогали. Так она прожила семь лет, а затем снова была принята в мужской монастырь, где и умерла спустя время. Перед смертью она успела сотворить чудо для общины — высохший колодезь снова наполнился водой.

Традиции на Федорины вечеринки

24 сентября знаменует собой осеннее равноденствие. С этого дня начинаются проливные дожди и слякоть. Принято также подводить итоги осеннего урожая, прятать ульи на зиму. Чтобы осенью было меньше дождей, в давние времена было принято одевать яркую одежду — голубые платья и платки, украшенные бусинами и различным орнаментом.

Считалось, что в этот день нужно сделать как можно больше добра, и оно обязательно вернется в трудные времена.

В этот день также выходили на поле смотреть на восход солнца. Особенно удачной считалась варка пива — алкогольный напиток получался вкусным и насыщенным.

Вечер 24 сентября принято заканчивать застольем. В кругу семьи наслаждались пивом, а также угощали им своих гостей и соседей.

На Феодору устраивали капустные вечеринки. В одном доме собирались женщины и рубили капусту для закваски и других вкусных блюд.

Что нельзя делать на Федорины вечеринки

Категорически запрещено лениться 24 сентября. Как уже упоминалось, стоит сделать как можно больше добрых дел — это поможет избежать бедности и неудач.

От помолвок и свиданий тоже лучше отказаться — подобные встречи и церемонии обещают принести ссоры и измены в семью.

Начинать важные дела в Федорин день тоже нельзя — большая вероятность неудачи и непредвиденных неприятностей.

Стоит отказаться и от плохих мыслей, негативных пожеланий другим людям, ругани и ссор — плохие мысли могут стать материальными.