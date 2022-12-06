6 декабря отмечают важный праздник для страны — День Вооруженных Сил Украины. В 2022 году он пришелся на будний день — вторник.

Очевидно, не нужно говорить о том, как много сейчас делают наши военные для нашей страны, защищая ее и рискуя своими жизнями.

Если у вас есть человек, который состоит в рядах ВСУ, не забудьте его поздравить и поблагодарить за то, что он защищает нас от российских оккупантов. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины 2022 в открытках.

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День ВСУ — общий профессиональный праздник всех украинских военнослужащих уже давно заслужил всенародное уважение и почтение со стороны официальных государственных структур всех уровней.

Праздник был установлен в 1993-м году.