14 октября в нашей стране празднуют важный государственный праздник — День защитников и защитниц Украины. В 2022 году он приходится на пятницу.

До 2021 года праздник назывался День защитника Украины, однако президент Владимир Зеленский решил внести коррективы и изменить его название.

За время полномасштабной войны этот праздник приобрел еще более глубокий смысл. Именно наши воины защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также дают отважный отпор российским агрессорам.

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Факты ICTV подготовили поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2022 в СМС, чтобы вы смогли поблагодарить тех, кто стоит на защите нашей страны.

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Защитник Украины и нашей семьи,

Пусть долгими будут твоей жизни дни.

Ты самый надежный, тебя нет дороже,

Ты мудрый, ты добрый и самый хороший.

И в этот я праздник желаю тебе

Таким оставаться всегда и везде.

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В праздник защитников всех Украины

Мы поздравляем воинов сильных!

Крепких, выносливых духом и телом,

Вам по плечу военное дело!

Тактика боя, сноровка и меткость,

В ваших рядах – это не редкость!

Поздравления наши примите сегодня,

Счастья вам, силы и много здоровья!

***

Всех военных Украины,

всех защитников страны,

Кто покой наш охраняет,

мы поздравить вас пришли.

Вы смелы, храбры, отважны,

не боитесь вы врага,

Вы на суше, в небе, море,

охраняйте нас всегда.

Эти строки поздравленья

вам хотим преподнести,

Праздник этот украинский

очень важен для страны.

***

Поздравляем, женщины и мужчины,

В День военных Украины.

вы — опора для страны

вы — защита для семьи.

Пожелаем вам сегодня

Крепчайшего здоровья,

Успеха в любом деле,

Щедрого счастья, веселья.

Пусть преследует удача

Будьте счастливы, не иначе!

***

Спасибо солдатам за мир, за свободу,

За счастье и радость на этой земле!

Ваш вклад и ваш подвиг всегда будем помнить.

Солдат, мы всегда благодарны тебе!