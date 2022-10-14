14 октября в нашей стране празднуют важный государственный праздник — День защитников и защитниц Украины. В 2022 году он приходится на пятницу.
До 2021 года праздник назывался День защитника Украины, однако президент Владимир Зеленский решил внести коррективы и изменить его название.
За время полномасштабной войны этот праздник приобрел еще более глубокий смысл. Именно наши воины защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также дают отважный отпор российским агрессорам.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2022 в СМС, чтобы вы смогли поблагодарить тех, кто стоит на защите нашей страны.
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Защитник Украины и нашей семьи,
Пусть долгими будут твоей жизни дни.
Ты самый надежный, тебя нет дороже,
Ты мудрый, ты добрый и самый хороший.
И в этот я праздник желаю тебе
Таким оставаться всегда и везде.
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В праздник защитников всех Украины
Мы поздравляем воинов сильных!
Крепких, выносливых духом и телом,
Вам по плечу военное дело!
Тактика боя, сноровка и меткость,
В ваших рядах – это не редкость!
Поздравления наши примите сегодня,
Счастья вам, силы и много здоровья!
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Всех военных Украины,
всех защитников страны,
Кто покой наш охраняет,
мы поздравить вас пришли.
Вы смелы, храбры, отважны,
не боитесь вы врага,
Вы на суше, в небе, море,
охраняйте нас всегда.
Эти строки поздравленья
вам хотим преподнести,
Праздник этот украинский
очень важен для страны.
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Поздравляем, женщины и мужчины,
В День военных Украины.
вы — опора для страны
вы — защита для семьи.
Пожелаем вам сегодня
Крепчайшего здоровья,
Успеха в любом деле,
Щедрого счастья, веселья.
Пусть преследует удача
Будьте счастливы, не иначе!
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Спасибо солдатам за мир, за свободу,
За счастье и радость на этой земле!
Ваш вклад и ваш подвиг всегда будем помнить.
Солдат, мы всегда благодарны тебе!