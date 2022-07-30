30 июля празднуют Международный день дружбы. Этот праздник почитают во многих странах, поскольку он посвящен важным для каждого людям.
Эта дата — отличный повод, чтобы напомнить своим друзьям о их важности в вашей жизни, независимо от жизненных обстоятельств. Ведь настоящий друг это тот, который остается рядом в любые времена.
Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с Международным днем дружбы, чтобы вы смогли поздравить того, кого считаете нужным.
Международный день дружбы провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года. Дружбу во все времена почитали величайшим нравственным мерилом и ценностью, поскольку у каждого из нас есть воспоминания связанные с этим чувством.
В этот день друзья могут в очередной раз собраться вместе и провести его весело и с пользой. Подарить подарки друг другу или просто выразить слова благодарности.