9 июня ежегодно отмечают Международный день друзей. Это неофициальный праздник, однако он достоин внимания. К тому же, он популярен во многих странах.

Иметь настоящего друга — настоящее счастье. Это человек, с которым ты можешь поделиться сокровенным, посоветоваться или просто весело провести время. Как говорят в народе — Друзья познаются в беде и если у вас есть такие, берегите их.

Цель праздника — в очередной раз вспомнить о друзьях, уделить им внимание и сказать, насколько они важны. Если не можете сделать этого лично, вам помогут стишки и картинки. Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем друзей в СМС и открытках.

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Поздравления с Международным днем друзей в СМС

***

Дружите с теми, кто добры,

Кто в дружбе будут вам верны,

Дружите с теми, кто честны,

Кому вы очень дороги.

Вас поздравляю с Днем друзей!

И пусть в кругу таких людей

Вам будет на душе легко.

Быть другом – очень хорошо!

***

Есть у каждого друзья,

Ведь без них никак нельзя.

И ни в счастье, ни в беде,

Без друзей нельзя нигде!

Поздравляем всех друзей,

С вами ярче жизнь, светлей,

Мы друзьям спасибо скажем,

Пусть же крепнет дружба наша!



***

Вам, друзья, я пожелаю

Быть счастливыми всегда,

Будем с вами всегда рядом,

Не разлучат нас года!

***

С Днем друзей хочу поздравить,

Это праздник для всех нас

Дружбу светлую восславить,

Ту, что лечит нас подчас.

***

С Днем друзей я поздравляю

Близких всех своих людей!

Доверяю и люблю вас,

Вместе с вами веселей,

Вам, друзья, я пожелаю

Быть счастливыми всегда,

Будем с вами всегда рядом,

Не разлучат нас года!



Поздравления с Международным днем друзей в открытках