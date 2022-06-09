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Спасибо, что ты есть! Поздравления в СМС и открытках с Днем друзей

9 июня 2022, 07:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Спасибо, что ты есть! Поздравления в СМС и открытках с Днем друзей

9 июня ежегодно отмечают Международный день друзей. Это неофициальный праздник, однако он достоин внимания. К тому же, он популярен во многих странах.

Иметь настоящего друга — настоящее счастье. Это человек, с которым ты можешь поделиться сокровенным, посоветоваться или просто весело провести время. Как говорят в народе — Друзья познаются в беде и если у вас есть такие, берегите их.

Цель праздника — в очередной раз вспомнить о друзьях, уделить им внимание и сказать, насколько они важны. Если не можете сделать этого лично, вам помогут стишки и картинки. Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем друзей в СМС и открытках.

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Поздравления с Международным днем друзей в СМС

***

Дружите с теми, кто добры,
Кто в дружбе будут вам верны,
Дружите с теми, кто честны,
Кому вы очень дороги.

Вас поздравляю с Днем друзей!
И пусть в кругу таких людей
Вам будет на душе легко.
Быть другом – очень хорошо!

***

Есть у каждого друзья,
Ведь без них никак нельзя.
И ни в счастье, ни в беде,
Без друзей нельзя нигде!

Поздравляем всех друзей,
С вами ярче жизнь, светлей,
Мы друзьям спасибо скажем,
Пусть же крепнет дружба наша!

***

Вам, друзья, я пожелаю
Быть счастливыми всегда,
Будем с вами всегда рядом,
Не разлучат нас года!

***

С Днем друзей хочу поздравить,
Это праздник для всех нас
Дружбу светлую восславить,
Ту, что лечит нас подчас.

***

С Днем друзей я поздравляю
Близких всех своих людей!
Доверяю и люблю вас,
Вместе с вами веселей,
Вам, друзья, я пожелаю
Быть счастливыми всегда,
Будем с вами всегда рядом,
Не разлучат нас года!

Поздравления с Международным днем друзей в открытках

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