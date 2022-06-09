9 июня ежегодно отмечают Международный день друзей. Это неофициальный праздник, однако он достоин внимания. К тому же, он популярен во многих странах.
Иметь настоящего друга — настоящее счастье. Это человек, с которым ты можешь поделиться сокровенным, посоветоваться или просто весело провести время. Как говорят в народе — Друзья познаются в беде и если у вас есть такие, берегите их.
Цель праздника — в очередной раз вспомнить о друзьях, уделить им внимание и сказать, насколько они важны. Если не можете сделать этого лично, вам помогут стишки и картинки. Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем друзей в СМС и открытках.
Поздравления с Международным днем друзей в СМС
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Дружите с теми, кто добры,
Кто в дружбе будут вам верны,
Дружите с теми, кто честны,
Кому вы очень дороги.
Вас поздравляю с Днем друзей!
И пусть в кругу таких людей
Вам будет на душе легко.
Быть другом – очень хорошо!
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Есть у каждого друзья,
Ведь без них никак нельзя.
И ни в счастье, ни в беде,
Без друзей нельзя нигде!
Поздравляем всех друзей,
С вами ярче жизнь, светлей,
Мы друзьям спасибо скажем,
Пусть же крепнет дружба наша!
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Вам, друзья, я пожелаю
Быть счастливыми всегда,
Будем с вами всегда рядом,
Не разлучат нас года!
***
С Днем друзей хочу поздравить,
Это праздник для всех нас
Дружбу светлую восславить,
Ту, что лечит нас подчас.
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С Днем друзей я поздравляю
Близких всех своих людей!
Доверяю и люблю вас,
Вместе с вами веселей,
Вам, друзья, я пожелаю
Быть счастливыми всегда,
Будем с вами всегда рядом,
Не разлучат нас года!
Поздравления с Международным днем друзей в открытках