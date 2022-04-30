В субботу, 30 апреля, в Украине отмечают День пограничника. Сегодня следует поздравить всех тех, кто охраняет границы нашей Родины и ежедневно отстаивает ее независимость.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления в прозе и стихах, а также подготовили поздравительные открытки.
Поздравления с Днем пограничника в СМС
Пограничник — это гордо!
На ногах стоишь ты твердо,
Землю нашу охраняешь,
Сна подчас совсем не знаешь.
Пожелаю в день такой
Силы, бодрости большой,
Мира, счастья в жизни личной
И зарплаты сверхотличной.
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С Днем пограничника! Желаю железного характера, стального здоровья и бравого дела в твоих золотых руках. Желаю с каждым днем расширять границы собственных возможностей и смело отстаивать границы счастья своего сердца. Успехов, удачи, верности в дружбе и любви.
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Тяжелое дело — охрана границы,
С работой такою ничто не сравнится.
Ура пограничникам, — мы говорим,
Пусть каждый из вас будет Богом храним.
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Поздравляем отважных, сильных и смелых пограничников с профессиональным праздником! Желаем Вам здоровья, нерушимости границ, мирного неба над головой, благополучия в Ваших семьях. Будьте счастливы, уважаемы, а также согреты заботой и любовью своих близких.
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День пограничника — важная дата,
Честь и отвага — гордость солдата.
С праздником вашим сегодня поздравим,
Удачи, успехов и мира желаем.
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Поздравляю вас с праздником, с Днем пограничника! Нелегкий вы выбрали путь, но идете вы по нему гордо и смело. Я желаю вам никогда не знать горечи поражений и разочарований. Пусть всегда спокойно проходит ваша служба.
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Поздравления с Днем пограничника в открытках
Отметим, что праздник был установлен согласно указу президента от 27 апреля 2018 года с целью “чествования мужества и героизма защитников государственной границы Украины, учитывая вклад пограничников в борьбу за независимость Украины”.
Этот день выбран не случайно, он был посвящен событиям конца апреля 1918 года. Тогда во время российско-украинской войны армия УНР вышла на границу Украины и установила на ней государственные символы.