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Душевного покоя и терпения: открытки с Днем счастья 2023

20 марта 2023, 07:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Душевного покоя и терпения: открытки с Днем счастья 2023

День счастья — международный праздник, который отмечают  ежегодно 20 марта. Важное событие также отмечается и в  Украине — самое время присоединиться к празднованию.

Известно, что День счастья относительно новый праздник — его провозгласили в 2012 году в ООН. Важную дату стоит отметить в кругу друзей или близких, и может даже порадовать их приятными подарками. Впрочем, если такой возможности нет, можно поднять настроение теплыми словами на расстоянии.

Факты ICTV подготовили открытки на День счастья 2023, которые согреют и напомнят о самом светлом в этом мире. Счастье нужно всем нам в это непростое время.

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Март уже прощается с нами — вместо него приходит апрель. Средина весны принесет огромное количество праздников, в том числе и церковных. К примеру, с 1 по 15 число все еще длится Великий пост, а вот 16 апреля наступит Пасха. Для любителей двигаться под музыку также найдется праздник — 29 апреля будет Международный  день танца. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.

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Теги
Международный день счастья Привітання Поздравления с праздниками
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