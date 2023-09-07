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Помогут предсказать погоду: приметы на Рождество Пресвятой Богородицы

7 сентября 2023, 08:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Богородиця
Источник: Unsplash

Рождество Пресвятой Богородицы большинство украинцев будут отмечать 8 сентября по новому церковному календарю. Впрочем, можно праздновать и по старым обычаям — 21 сентября.

Важная дата приурочена на свет святой Девы Марии, которая считается защитницей всех людей на земле и матерью Иисуса.

Традиционно, на праздник есть не только история, традиции и запреты, но и приметы, которые помогали узнать, что ждет нас в ближайшее время. В основном это касалось погоды и урожая, и эти знания передавали наши предки из поколения в поколение.

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы — далее в материале.

  • В доме ссоры и ругань на праздник — к беде.
  • На улице солнечно и ясно — к теплому сентябрю без дождя.
  • Утром туман — жди дождей и холодных ночей весь месяц.
  • Дождливый день — к мокрому месяцу без заморозков.
  • Если сильный ветер разбушевался — к слабому снегу грядущей зимой.
  • Птицы летают высоко — зима наступит поздно. 
  • Если солнце быстро высушивают росу — зима будет теплой. 

Стоит отметить, что октябрь уже наступит совсем скоро — церковные праздники будут отмечаться по новому календарю. К примеру, Покров верующие будут праздновать 1 октября вместо 14 октября. Это касается и государственных праздников — к примеру, Дня защитников и защитниц Украины. Ознакомиться с церковными праздниками октября 2023 можно на Фактах ICTV.

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РІздво Пресвятої Богородиці релігійне свято
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