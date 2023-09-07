Рождество Пресвятой Богородицы большинство украинцев будут отмечать 8 сентября по новому церковному календарю. Впрочем, можно праздновать и по старым обычаям — 21 сентября.
Важная дата приурочена на свет святой Девы Марии, которая считается защитницей всех людей на земле и матерью Иисуса.
Традиционно, на праздник есть не только история, традиции и запреты, но и приметы, которые помогали узнать, что ждет нас в ближайшее время. В основном это касалось погоды и урожая, и эти знания передавали наши предки из поколения в поколение.
Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы — далее в материале.
- В доме ссоры и ругань на праздник — к беде.
- На улице солнечно и ясно — к теплому сентябрю без дождя.
- Утром туман — жди дождей и холодных ночей весь месяц.
- Дождливый день — к мокрому месяцу без заморозков.
- Если сильный ветер разбушевался — к слабому снегу грядущей зимой.
- Птицы летают высоко — зима наступит поздно.
- Если солнце быстро высушивают росу — зима будет теплой.
Стоит отметить, что октябрь уже наступит совсем скоро — церковные праздники будут отмечаться по новому календарю. К примеру, Покров верующие будут праздновать 1 октября вместо 14 октября. Это касается и государственных праздников — к примеру, Дня защитников и защитниц Украины. Ознакомиться с церковными праздниками октября 2023 можно на Фактах ICTV.