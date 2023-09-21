В первое воскресенье октября в Украине традиционно отмечают День учителя. Пока дата празднования не менялась, что означает – в 2023 году чествование педагогов приходится на 1 октября. В этом материале мы собрали интересные идеи подарков в День учителя, которые смогут стать знаком внимания для людей, которые держат образовательный тыл, заставят их улыбнуться и почувствовать благодарность учеников.

В то время, когда Украина противостоит циничному и яростному врагу, нередко празднования отходят на второй план. Или же, выбор безоговорочно склоняется в сторону благотворительных инициатив – доната для ВСУ или поддержки вынужденных переселенцев, детей или животных, пострадавших от войны. Вместе с тем, есть возможность поздравить профессионалов своего дела без дорогостоящих презентов, однако это будут оригинальные подарки на День учителя.

Самодельная открытка

Хендмейд всегда актуален. В интернете есть разные идеи подарков на День учителя и множество подсказок по созданию самодельной открытки. Осознание того, что ребенок творил подарок собственноручно с мыслью о любимой учительнице или учителе, делает презент особенно важным и бесценным.

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Сладкий подарок

Это может быть баночка конфет с остроумной надписью, конфетный букет или набор пряников с интересной росписью. Главное – точно знать, что учитель или учительница любят сладости.

Именная или тематическая чашка

Каждому приятно пить из эксклюзивной чашки, рассказывающей о лучших чертах владельца. Поэтому такой вариант сразу попадает в список эксклюзивных и оригинальных подарков на День учителя. Кстати, чашка может быть тематической: например, с математическими, физическими или химическими формулами.

Магнит на память

Несколько прикольных фото учащихся, сделанных на телефон, можно превратить в магниты. Они займут центральное место на холодильнике учителя или учительницы и будут напоминать о любимых сорвиголовах, которые могут с одинаковой легкостью писать задания на олимпиадах и устраивать беспорядки в классе.

Шопер с патриотичным принтом

С таким аксессуаром удобно и экологично ходить за покупками. Обязательно учтите его, когда будете рассматривать идеи подарков на День учителя. Если ученики к тому же собственноручно распишут сумку, то презент станет еще более ценным.

Тематический пин

Выбор значков, указывающих на профессиональную принадлежность, в интернете достаточно широк. Это может быть пин в виде ручки, книги или просто любимого персонажа, если ученики хорошо знакомы с предпочтениями учителя. Действительно, кто отказался бы от значка в виде Грогу, как у Валерия Залужного?

Телескопическая ручка-указка

Онлайн-магазины предлагают вполне адекватные по ценам варианты. Такой аксессуар не только попадает в список потенциальных оригинальных подарков на День учителя, но и выполняет сразу две функции. Им можно писать как обычной ручкой и использовать на уроке, чтобы сфокусировать внимание учеников во время презентаций.

Какой бы из вариантов подарка вы ни выбрали, даже если решите просто поздравить педагогов на словах, помните: все должно идти от сердца. Именно в этом случае любой презент станет ценным и эмоционально наполненным.