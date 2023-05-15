15 мая ежегодно отмечают Международный день семьи, который учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году. Цель праздника — обратить внимание на проблемы семей и укрепление соответственных ценностей.
Всенародный праздник отмечают во многих семьях, ведь это самое ценное, что есть в жизни каждого человека. В этот день можно дарить подарки близким, а также обмениваться теплыми словами.
По случаю этой даты, Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем семьи 2023 в открытках, СМС и прозе.
Поздравления с Международным днем семьи 2023 в открытках
Поздравления с Международным днем семьи 2023 в СМС
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Семья — наша крепость, опора, уют,
И пусть там любовь и счастье живут.
Пусть крепнет семья ваша и расцветает,
И нежность с теплом вас не покидают.
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С Международным днем семьи!
Добра, терпения, любви!
Пускай в семье живет уют,
А все невзгоды прочь уйдут.
Дом станет крепостью, причалом,
Чтоб жизнь для вас счастливей стала.
И помните: семья — святое,
Она от бед всегда укроет.
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Семья — основа каждой жизни,
Любовь — основа всех основ,
А верность выше всех капризов,
Мы вместе — лучше всяких слов!
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Семья — наша главная ценность,
Все то, для чего мы живем,
Любовь сохраняйте и верность,
Чтоб радостью полнился дом.
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С Международным днем семьи!
Улыбок вам и солнца.
Пускай всегда добра лучи
Сияют вам в оконце.
Пускай не будет ссор, невзгод.
Здоровья вам, терпения!
Пусть праздник будет круглый год
И каждое мгновение.
Поздравления с Международным днем семьи 2023 в прозе
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С Международным днем семьи! Желаю искренней любви, счастливой совместной жизни и радостных дней!
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Поздравляю с Днем семьи! Пусть она всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, светлого будущего, изобилия и здоровья!
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Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду. Берегите друг друга!
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Любимая моя семья! Поздравляю вас от души с этим праздником. Желаю, чтобы мы все всегда были вместе. Пусть наше солнце никогда не заходит за облака и всегда освещает наш дом.
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Поздравляю с самым теплым праздником — Днем семьи. Пусть родные и близкие всегда будут рядом, сердце всегда будет наполнено любовью, а глаза светятся от счастья.