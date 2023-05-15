15 мая ежегодно отмечают Международный день семьи, который учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году. Цель праздника — обратить внимание на проблемы семей и укрепление соответственных ценностей.

Всенародный праздник отмечают во многих семьях, ведь это самое ценное, что есть в жизни каждого человека. В этот день можно дарить подарки близким, а также обмениваться теплыми словами.

По случаю этой даты, Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем семьи 2023 в открытках, СМС и прозе.

Поздравления с Международным днем семьи 2023 в открытках

Поздравления с Международным днем семьи 2023 в СМС

***

Семья — наша крепость, опора, уют,

И пусть там любовь и счастье живут.

Пусть крепнет семья ваша и расцветает,

И нежность с теплом вас не покидают.

***

С Международным днем семьи!

Добра, терпения, любви!

Пускай в семье живет уют,

А все невзгоды прочь уйдут.

Дом станет крепостью, причалом,

Чтоб жизнь для вас счастливей стала.

И помните: семья — святое,

Она от бед всегда укроет.

***

Семья — основа каждой жизни,

Любовь — основа всех основ,

А верность выше всех капризов,

Мы вместе — лучше всяких слов!

***

Семья — наша главная ценность,

Все то, для чего мы живем,

Любовь сохраняйте и верность,

Чтоб радостью полнился дом.

***

С Международным днем семьи!

Улыбок вам и солнца.

Пускай всегда добра лучи

Сияют вам в оконце.

Пускай не будет ссор, невзгод.

Здоровья вам, терпения!

Пусть праздник будет круглый год

И каждое мгновение.

Поздравления с Международным днем семьи 2023 в прозе

***

С Международным днем семьи! Желаю искренней любви, счастливой совместной жизни и радостных дней!

***

Поздравляю с Днем семьи! Пусть она всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, светлого будущего, изобилия и здоровья!

***

Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду. Берегите друг друга!

***

Любимая моя семья! Поздравляю вас от души с этим праздником. Желаю, чтобы мы все всегда были вместе. Пусть наше солнце никогда не заходит за облака и всегда освещает наш дом.

***

Поздравляю с самым теплым праздником — Днем семьи. Пусть родные и близкие всегда будут рядом, сердце всегда будет наполнено любовью, а глаза светятся от счастья.

