В начале июля в Украине отмечается Ивана Купала — праздник приходится на 7 число, но принято его встречать в ночь с 6 июля.

Самое время поздравить своих друзей и близких с этим светлым праздником. Стоит также вместе принять участие в обрядах — прыгать через костер, а также плести венки.

Факты ICTV подготовили короткие поздравления с праздником Ивана Купала, которые помогут создать праздничное настроение, и встретить эту дату правильно.

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На Ивана на Купала

Шлю вам радостный привет.

От души желаю счастья,

Долгих, искрометных лет.

Пусть волшебный день сегодня

Все мечты осуществит.

И Всевышний вас любовью,

Миром, благом наградит.

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С Днем Ивана Купала

Сейчас поздравляю,

Добра и тепла

Вам в душах желаю.

Пускай воплотятся

Задумки и планы,

Пусть вера вам будет

Знамением главным.

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На Ивана, на Купала

Счастья ждет пускай немало,

И любовь, и вдохновенье,

И огромное везенье.

Пусть целебная водичка

Вам умоет тело, личико,

Чтобы жили, не тужили,

Чтоб мечтали и любили!

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Поздравляю вас с праздником Ивана Купала, желаю вам жить в достатке и радости, восхищаться жизнью и дарить добро всем людям на Земле. Пусть счастливы и здоровы будут ваши семьи, пусть мир царит в вашем доме!

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Сегодня, в день Ивана Купала, я спешу поздравить всех своих родных и близких. Пусть этот праздник напомнит им о том, что в жизни еще есть место для настоящих чудес. Я от всего сердца желаю им найти свой цветок папоротника и обрести настоящее счастье. Удачи вам, мои родные, и благоденствия.

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Сегодня весь мир отмечает Ивана Купала. В этот праздник девицы плетут косы и вплетают в свои светлые головы венки. Праздник, пришедший к нам из самой древности, покорил наши сердца и заставил поверить во что-то хорошее и светлое. Мы поздравляем всех людей с этим прекрасным днем.

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Июль порадует украинцев огромным количеством разных праздников — это касается и профессиональных. Свой день будут отмечать бортпроводники, рыбаки, тренеры и PR-специалисты. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.