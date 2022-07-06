В начале июля в Украине отмечается Ивана Купала — праздник приходится на 7 число, но принято его встречать в ночь с 6 июля.
Самое время поздравить своих друзей и близких с этим светлым праздником. Стоит также вместе принять участие в обрядах — прыгать через костер, а также плести венки.
Факты ICTV подготовили короткие поздравления с праздником Ивана Купала, которые помогут создать праздничное настроение, и встретить эту дату правильно.
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На Ивана на Купала
Шлю вам радостный привет.
От души желаю счастья,
Долгих, искрометных лет.
Пусть волшебный день сегодня
Все мечты осуществит.
И Всевышний вас любовью,
Миром, благом наградит.
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С Днем Ивана Купала
Сейчас поздравляю,
Добра и тепла
Вам в душах желаю.
Пускай воплотятся
Задумки и планы,
Пусть вера вам будет
Знамением главным.
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На Ивана, на Купала
Счастья ждет пускай немало,
И любовь, и вдохновенье,
И огромное везенье.
Пусть целебная водичка
Вам умоет тело, личико,
Чтобы жили, не тужили,
Чтоб мечтали и любили!
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Поздравляю вас с праздником Ивана Купала, желаю вам жить в достатке и радости, восхищаться жизнью и дарить добро всем людям на Земле. Пусть счастливы и здоровы будут ваши семьи, пусть мир царит в вашем доме!
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Сегодня, в день Ивана Купала, я спешу поздравить всех своих родных и близких. Пусть этот праздник напомнит им о том, что в жизни еще есть место для настоящих чудес. Я от всего сердца желаю им найти свой цветок папоротника и обрести настоящее счастье. Удачи вам, мои родные, и благоденствия.
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Сегодня весь мир отмечает Ивана Купала. В этот праздник девицы плетут косы и вплетают в свои светлые головы венки. Праздник, пришедший к нам из самой древности, покорил наши сердца и заставил поверить во что-то хорошее и светлое. Мы поздравляем всех людей с этим прекрасным днем.
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Июль порадует украинцев огромным количеством разных праздников — это касается и профессиональных. Свой день будут отмечать бортпроводники, рыбаки, тренеры и PR-специалисты. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.