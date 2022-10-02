2 октября в 2022 году украинцы отмечают День учителя. Важный праздник ежегодно приходится на первое воскресенье октября, и этот раз не стал исключением.

Самое время поздравить всех тех, кто уже подготовил или только готовит ко взрослой жизни маленьких украинцев и украинок. Каждый учитель обладает качествами настоящего наставника, способного дать юным школьникам любовь к учебе.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем учителя в открытках, которые согреют теплом в эту холодную пору.

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Известно, что история праздник Дня учителя берется еще с 19 столетия — тогда устраивали мероприятия в честь известных педагогов или исторических моментов в науке. На территории СССР начали отмечать праздник еще в 1965 году, а в независимой Украине — с 1994 года. В школах также активно продвигается День самоуправления, когда школьники сами проводят уроки, а учителя в это время получают возможность отдохнуть.

Примечательно, что Всемирный день учителя отмечают ежегодно 5 октября.

Октябрь уже наступил — средина осени порадует украинцев огромным количеством праздников, в том числе и профессиональных. К примеру, свой день будут отмечать юристы, работники рекламы и автомобилиста. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2022 можно на Фактах ICTV.