День железнодорожника в 2021 году украинцы отмечают 4 ноября.
В этот профессиональный праздник стоит порадовать тех, кто связал свою жизнь с железнодорожным транспортом — машинистов, проводников и остальных работников этой сферы.
Длина национальной сети железнодорожных транзитных коридоров в Украине составляет 3 162 км.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем железнодорожника в открытках и СМС, которые сделают приятно вашим близким даже на расстоянии.
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Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.
Пусть всегда горит зеленый
Вашей жизни семафор,
И, успехом окрыленный,
Каждый день заходит в двор.
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Я знаю, что железная дорога
Частичку заняла твоей души!
Желаю я настроя трудового
И множество успехов пребольших!
Пускай твои мечты осуществятся
И пусть глаза от радости горят!
По рельсам счастья я желаю мчаться,
Не зная бед и всяческих преград!
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Желаю вам любви, тепла,
Удачи, счастья очень много,
Чтоб вас вперед к мечтам вела
Всегда железная дорога!
Пускай приносит вам работа
Лишь радость и большой доход,
Чтоб вы деньгам не знали счета
И богатели каждый год!
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Твой труд на железной дороге
Важен и сложен, конечно,
Дано тут трудиться немногим,
Но справляешься ты безупречно!
Пусть тебя ждут успех и удача,
Пусть зарплата все время растет,
Чтобы ты становился богаче
И был стимул стремиться вперед!
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Всех, кто отдал жизнь свою
Шпалам, рельсам, поездам,
Поздравляю с праздником,
Желаю счастья вам!
Пусть железная дорога
Только к счастью вас ведет,
Денег будет пусть вам много,
Меньше боли и забот.
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С Днем железнодорожника
Примите поздравления!
Желаем счастья и добра,
Всех благ приумножения.
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Изначально, День железнодорожника начали отмечать в Украине в 1993 году, и этот праздник приходился на первое воскресенье августа. Уже в 2002 году этот день перенесли на 4 ноября.
На железнодорожных предприятиях устраиваются корпоративы, где проходят конкурсы и громкое застолье.
4 ноября — важная дата для украинских железнодорожников — именно в этот день в 1861 году из Вены через Перемышль к железнодорожному вокзалу Львова прибыл первый поезд на территорию современной Украины. Этот день считается началом истории железных дорог в Украине.
День железнодорожника отмечается и в других странах. К примеру, в Азербайджане праздник приходится на 13 октября, а в Эстонии — на 21 августа.
В ноябре 2021 года украинцы будут отмечать много профессиональных и международных праздников. К примеру — День работника социальной сферы, Международный день бухгалтера и День работников сельского хозяйства. Ознакомиться с полным списком праздником ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.