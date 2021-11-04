День железнодорожника в 2021 году украинцы отмечают 4 ноября.

В этот профессиональный праздник стоит порадовать тех, кто связал свою жизнь с железнодорожным транспортом — машинистов, проводников и остальных работников этой сферы.

Длина национальной сети железнодорожных транзитных коридоров в Украине составляет 3 162 км.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем железнодорожника в открытках и СМС, которые сделают приятно вашим близким даже на расстоянии.

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Пусть железная дорога

Все печали унесет,

И у самого порога

Смех, уют и счастье ждет.

Пусть всегда горит зеленый

Вашей жизни семафор,

И, успехом окрыленный,

Каждый день заходит в двор.

***

Я знаю, что железная дорога

Частичку заняла твоей души!

Желаю я настроя трудового

И множество успехов пребольших!

Пускай твои мечты осуществятся

И пусть глаза от радости горят!

По рельсам счастья я желаю мчаться,

Не зная бед и всяческих преград!

***

Желаю вам любви, тепла,

Удачи, счастья очень много,

Чтоб вас вперед к мечтам вела

Всегда железная дорога!

Пускай приносит вам работа

Лишь радость и большой доход,

Чтоб вы деньгам не знали счета

И богатели каждый год!

***

Твой труд на железной дороге

Важен и сложен, конечно,

Дано тут трудиться немногим,

Но справляешься ты безупречно!

Пусть тебя ждут успех и удача,

Пусть зарплата все время растет,

Чтобы ты становился богаче

И был стимул стремиться вперед!

***

Всех, кто отдал жизнь свою

Шпалам, рельсам, поездам,

Поздравляю с праздником,

Желаю счастья вам!

Пусть железная дорога

Только к счастью вас ведет,

Денег будет пусть вам много,

Меньше боли и забот.

***

С Днем железнодорожника

Примите поздравления!

Желаем счастья и добра,

Всех благ приумножения.

***

Изначально, День железнодорожника начали отмечать в Украине в 1993 году, и этот праздник приходился на первое воскресенье августа. Уже в 2002 году этот день перенесли на 4 ноября.

На железнодорожных предприятиях устраиваются корпоративы, где проходят конкурсы и громкое застолье.

4 ноября — важная дата для украинских железнодорожников — именно в этот день в 1861 году из Вены через Перемышль к железнодорожному вокзалу Львова прибыл первый поезд на территорию современной Украины. Этот день считается началом истории железных дорог в Украине.

День железнодорожника отмечается и в других странах. К примеру, в Азербайджане праздник приходится на 13 октября, а в Эстонии — на 21 августа.

В ноябре 2021 года украинцы будут отмечать много профессиональных и международных праздников. К примеру — День работника социальной сферы, Международный день бухгалтера и День работников сельского хозяйства. Ознакомиться с полным списком праздником ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.