День юриста в Украине отмечают ежегодно 8 октября. Этот праздник в 2021 году припадает на пятницу.

Стоит поздравить всех тех, кто посвятил свою жизнь юридической деятельности — суддей, адвокатов, следователей, прокуроров и юрисконсультов.

Их знания помогают вершить правосудие, наказывая виновных и защищать тех, кто нуждается в юридической помощи.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем юриста в картинках и СМС, которые порадуют всех профессиональных деятелей в области права даже на расстоянии.

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С Днем юриста! Справедливая Фемида

Пусть поможет вам вершить нелегкий труд,

Впечатленные пусть вашим строгим видом,

Все закон наш уважают пусть и чтут,

Ну, а дома пусть улыбкой вас встречают,

Мы желаем вам добра и красоты,

Пусть начальство вам зарплаты повышает,

А судьба пусть исполняет все мечты!

***

Как юристу Вам желаю

Быть блестящим завсегда,

Чтобы выход находили

Просто, быстро Вы всегда!

Чтобы в личных отношеньях

Было все у Вас окей.

Помогал во всем чтоб Боже,

Не было чтоб Вас мудрей.

***

Служба такая нужная,

Что и сомнений нет,

Наша команда дружная

Вам поздравления шлёт!

Права и законы знаете,

И лучше Вас не найти,

Пусть жизнь Вам улыбается,

И счастье ждет на пути!

***

Справедливость неказиста,

Но ее важнее нет!

Поздравляю с Днем юриста

И желаю лишь побед!

***

С Днем юриста поздравляю,

Удивить весь мир желаю!

Жить богато, славно, всласть,

В высший эшелон попасть!

***

День юриста отмечают в мире всем,

Знают все на свете, что юрист — не промах,

Может выпутать тебя из всех проблем.

Шлю поздравления, юрист ты мой знакомый!

***

Твой путь не прост, ухабист и тернист,

Законность сложно нынче защищать,

И в праздник твой, хочу тебе, юрист,

Больших побед сердечно пожелать!

***

Вы букву почитаете закона,

Вы дух его питаете в трудах,

И с честью все обходите препоны,

Умело этим пользуясь в судах:

Слова у вас весомы, мысли – быстры,

В сражениях лихих вам равных нет…

Я вас хочу поздравить с Днем юриста

И пожелать блистательных побед!

***

Официально поздравлять юристов в Украине начали с 1997 года, и дата 8 октября была выбрана не просто так — считается, что Ярослав Мудрый в 1016 году издал первый свод законов Киевской Руси именно в этот день.

Главный символ праздника — Фемида, древнегреческая богиня права и законного порядка. Легенды гласят, что Зевс вершил правосудие только в присутствии дочери Урана.

Помимо официального дня в Украине также существует и Международный праздник День юриста.

В США наоборот — такого торжества не существует. Они интерпретируют его иначе, отмечая День права с 1958 года. Праздник на территории страны припадает на 1 мая.