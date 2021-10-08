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День юриста 2021: лучшие поздравления в картинках и СМС

8 октября 2021, 07:00 Микола Олефіренко
День юриста

День юриста в Украине отмечают ежегодно 8 октября. Этот праздник в 2021 году припадает на пятницу.

Стоит поздравить всех тех, кто посвятил свою жизнь юридической деятельности — суддей, адвокатов, следователей, прокуроров и юрисконсультов.

Их знания помогают вершить правосудие, наказывая виновных и защищать тех, кто нуждается в юридической помощи.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем юриста в картинках и СМС, которые порадуют всех профессиональных деятелей в области права даже на расстоянии.

***

С Днем юриста! Справедливая Фемида
Пусть поможет вам вершить нелегкий труд,
Впечатленные пусть вашим строгим видом,
Все закон наш уважают пусть и чтут,

Ну, а дома пусть улыбкой вас встречают,
Мы желаем вам добра и красоты,
Пусть начальство вам зарплаты повышает,
А судьба пусть исполняет все мечты!

День юриста

***

Как юристу Вам желаю
Быть блестящим завсегда,
Чтобы выход находили
Просто, быстро Вы всегда!

Чтобы в личных отношеньях
Было все у Вас окей.
Помогал во всем чтоб Боже,
Не было чтоб Вас мудрей.

День юриста

***

Служба такая нужная,
Что и сомнений нет,
Наша команда дружная
Вам поздравления шлёт!

Права и законы знаете,
И лучше Вас не найти,
Пусть жизнь Вам улыбается,
И счастье ждет на пути!

День юриста

***

Справедливость неказиста,
Но ее важнее нет!
Поздравляю с Днем юриста
И желаю лишь побед!

***

С Днем юриста поздравляю,
Удивить весь мир желаю!
Жить богато, славно, всласть,
В высший эшелон попасть!

День юриста

***

День юриста отмечают в мире всем,
Знают все на свете, что юрист — не промах,
Может выпутать тебя из всех проблем.
Шлю поздравления, юрист ты мой знакомый!

***

Твой путь не прост, ухабист и тернист,
Законность сложно нынче защищать,
И в праздник твой, хочу тебе, юрист,
Больших побед сердечно пожелать!

День юриста

***

Вы букву почитаете закона,
Вы дух его питаете в трудах,
И с честью все обходите препоны,
Умело этим пользуясь в судах:
Слова у вас весомы, мысли – быстры,
В сражениях лихих вам равных нет…
Я вас хочу поздравить с Днем юриста
И пожелать блистательных побед!

***

Официально поздравлять юристов в Украине начали с 1997 года, и дата 8 октября была выбрана не просто так — считается, что Ярослав Мудрый в 1016 году издал первый свод законов Киевской Руси именно в этот день.

Главный символ праздника — Фемида, древнегреческая богиня права и законного порядка. Легенды гласят, что Зевс вершил правосудие только в присутствии дочери Урана.

Помимо официального дня в Украине также существует и Международный праздник День юриста.

В США наоборот — такого торжества не существует. Они интерпретируют его иначе, отмечая День права с 1958 года. Праздник на территории страны припадает на 1 мая.

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