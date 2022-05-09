День Европы страны ЕС отмечают ежегодно в знак мира и единства.

Исторически существует два Дня Европы. Первый был основан в честь создания Совета Европы в 1949 году, его отмечают 5 мая.

Второй – 9 мая – в честь того, что в 1950 году страны-учредители впервые предложили создать Европейский Союз.

День Европы – выходной для сотрудников учреждений Европейского Союза. В этот день институты ЕС открывают свои двери для общественности – все желающие могут посетить места, где принимают самые важные решения. Многие организуют памятные мероприятия, чтобы почтить историческое значение даты.

Улицы городов украшают флагом Европейского Союза, граждане носят футболки и тематические значки.

Празднование 5 мая носит более информационный характер, в то время как 9 мая празднуют с особым размахом.

День Европы в Украине

День Европы в Украине отмечают ежегодно третью субботу мая, в 2022 году это будет 21 мая.

Праздник был установлен указом от 2003 года, учитывая стратегический курс Украины на евроинтеграцию.

18 апреля 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о праздновании Дня Европы ежегодно 9 мая, одновременно с государствами ЕС.